В Молдове могут ввести штрафы за распространение дезинформации или данных, которые вредят информационной безопасности республики. Размер штрафа — от 20 тыс. до 75 тыс. леев. Это предусматривает законопроект, разработанный депутатами от партии «Действие и солидарность» (PAS). Оштрафовать могут, например, за "оправдание войны" или "прославление диктаторских режимов".
По словам Гросу, этот проект призван закрыть пробелы в законодательстве после возможной отмены 24 апреля чрезвычайного положения, объявленного в Республике Молдова в связи с войной в Украине, пишет noi.md
Игорь Гросу заявил в недавней телепередаче на Rlive, что комментарии по проекту были получены от Совета Европы.
«Уверяю вас, что мы используем все инструменты для продолжения мониторинга, и чтобы ответственные учреждения могли вмешиваться каждый раз, когда поставщики медиауслуг допустят нарушения», — сказал Игорь Гросу. Спикер сказал, что проект направлен на сокращение количества сообщений, содержащих ненависть, и противодействие ложным новостям.
Законопроект, направленный на улучшение информационной безопасности, разработали и зарегистрировали в парламенте 5 апреля депутаты от PAS Игорь Гросу, Лилиана Николаеску-Онофрей, Марчела Адам, Оазу Нантой, Виктор Спыну, Анжела Мунтяну-Пожога, Вирджилиу Пысларюк и Лилиан Карп, передает newsmaker.md.
Одна из поправок вносит в Кодекс о правонарушениях штрафы за распространение дезинформации или информации, которая вредит информационной безопасности Молдовы. Если законопроект примут, физические лица могут получить штраф от 20 тыс. леев до 22,5 тыс леев, а юридические лица — от 40 тыс. леев до 60 тыс. леев. Им также могут запретить работать на срок до шести месяцев.
В случае повторного нарушения или нарушения, совершенного группой лиц, штрафы для физических лиц составят от 22,5 тыс. леев до 27,5 тыс. леев и от 40 часов до 60 часов неоплаченного труда, а для юридических лиц от 60 тыс. леев до 75 тыс. леев с приостановкой деятельности на срок от 6 месяцев до 12 месяцев.
Чиновникам грозит штраф от 30 тыс. леев до 45 тыс. леев.
Также депутаты предлагают внести в закон о свободе выражения мнения понятия дезинформация и информация, которая вредит безопасности общественного информационного пространства.
Дезинформацией будет называться намеренное, совершенное со злым умыслом, распространение информации, которая вредит безопасности общественного информационного пространства. А информация, которая вредит безопасности общественного информационного пространства, — это ложная информация, направленная на создание паники, напряжения, социальных конфликтов, военных конфликтов, техногенных разрушений или гуманитарных катастроф.
Такой информацией, как следует из законопроекта, может быть информация, разжигающая ненависть или насилие, оправдывающая или продвигающая военную агрессию, агрессию гибридного типа или ее элементы, оправдывающая или продвигающая терроризм, оправдывающая, продвигающая или прославляющая диктаторские режимы, информация которая исходит от органов власти государства, которое находится в состоянии военного конфликта, и признано государством-агрессором.
Также поправки уточняют право СИБ на борьбу с предотвращением дезинформации. Они вносят уголовные и административные наказания за несоблюдение решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям или Высшего совета безопасности. Кроме того, ужесточаются санкции для телеканалов за распространение дезинформации, нарушение норм показа рекламы и местного контента.