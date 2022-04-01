После удивительного сезона в еврокубках сезона 2021-2022 ФК «Шериф» поднялся в первую сотню Лучших клубных команд Европы и занимает 70-ю строчку.
Рейтинг нашего клуба поднялся до 22,500 балла, а еще летом он остановился на уровне 14.000 пунктов. В этом сезоне ФК «Шериф» побил свой же рекорд в eврокубках по количеству набранных очков (средний показатель). Он составил 9.000. Предыдущий рекорд датирован сезоном 2017-2018 гг. Тогда рейтинг участия остановился на уровне 7.000, сообщает пресс-служба ФК "Шериф".
433 команды вошли в футбольный топ. Нынешним лидером является чемпион Германии «Байерн» (Мюнхен), за которым следуют «Манчестер Сити» (Англия) и «Ливерпуль» (Англия).
Ниже чемпиона Молдовы оказались чемпион Румынии, «CFR Cluj» (82), «Стяуа» (Бухарест, Румыния) (92), «Университатя» (Крайова, Румыния) (159), а также «Кайрат» (Алма-Аты, Казахстан) (146), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) (147), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) (166), «Динамо» (Москва, Россия) (179), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) (192), «Арарат» (Ереван, Армения) (255).
«Петроклуб» (Хынчешты) занимает также свое место среди молдавских команд в рейтинге УЕФА – 275-е место. Далее следуют «Милсами» (Оргеев) (297), «Сфынтул Георге (Суручены) (355), «Динамо Авто» (366), «Сперанца» (Ниспорены) (367), «Заря» (Бельцы) (368) и «Дачия» (Кишинёв) (369).
Напомним, ФК «Шериф» впервые в истории попал в групповой этап Лиги Чемпионов, став первым молдавским клубом, который добился подобного успеха. Более того, наша команда стала первой, которая сыграла в весенней части еврокубков.