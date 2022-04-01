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«Шериф» занимает 70-е место в европейском клубном рейтинге

«Шериф» занимает 70-е место в европейском клубном рейтинге

После удивительного сезона в еврокубках сезона 2021-2022 ФК «Шериф» поднялся в первую сотню Лучших клубных команд Европы и занимает 70-ю строчку.

Рейтинг нашего клуба поднялся до 22,500 балла, а еще летом он остановился на уровне 14.000 пунктов. В этом сезоне ФК «Шериф» побил свой же рекорд в eврокубках по количеству набранных очков (средний показатель). Он составил 9.000. Предыдущий рекорд датирован сезоном 2017-2018 гг. Тогда рейтинг участия остановился на уровне 7.000, сообщает пресс-служба ФК "Шериф".

433 команды вошли в футбольный топ. Нынешним лидером является чемпион Германии «Байерн» (Мюнхен), за которым следуют «Манчестер Сити» (Англия) и «Ливерпуль» (Англия).

Тирасполь опережает ведущие футбольные клубы, такие как «Вольфсбург» (Германия) (71), «Лестер» (Англия) (76), «Эвертон» (Англия) (79), «Бетис» (Севилья, Испания) (80), «Эспаньол» (Барселона, Испания) (87), «Торино» (Италия) (100), «Андерлехт» (Бельгия) (116), «Бордо» (Франция) (122), «Серветт» (Женева, Швейцария) (209).

Ниже чемпиона Молдовы оказались чемпион Румынии, «CFR Cluj» (82), «Стяуа» (Бухарест, Румыния) (92), «Университатя» (Крайова, Румыния) (159), а также «Кайрат» (Алма-Аты, Казахстан) (146), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) (147), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) (166), «Динамо» (Москва, Россия) (179), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) (192), «Арарат» (Ереван, Армения) (255).

«Петроклуб» (Хынчешты) занимает также свое место среди молдавских команд в рейтинге УЕФА – 275-е место. Далее следуют «Милсами» (Оргеев) (297), «Сфынтул Георге (Суручены) (355), «Динамо Авто» (366), «Сперанца» (Ниспорены) (367), «Заря» (Бельцы) (368) и «Дачия» (Кишинёв) (369).

Напомним, ФК «Шериф» впервые в истории попал в групповой этап Лиги Чемпионов, став первым молдавским клубом, который добился подобного успеха. Более того, наша команда стала первой, которая сыграла в весенней части еврокубков.
  • Сегодня, 13:05
  • DTV
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