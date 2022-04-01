Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступный фейк в Буче был сфабрикован, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций и прервать переговоры РФ и Украины. Как заявила Захарова, провокация в Буче является очередным преступлением украинских властей, сообщает ТАСС
"3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими", - сказала она 6 апреля на брифинге.
Ни один житель Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных, заявила Захарова. "Такой информации не было и нет", - сказала она.
По ее мнению, западные СМИ являются соучастниками преступления в Буче. "Я обвиняю западные средства массовой информации, и, прежде всего, американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что произошедшая в этом городе ситуация переходит все границы, потому что это было сделано намеренно
"Все усилия мирового мейнстрима, включая американские интернет-платформы, были брошены на раскручивание сюжетов, связанных с городом Буча и той преступной провокацией, которая там была осуществлена", - сказала она.
По ее словам, подобные действия были осуществлены "не в пылу эмоций", а по плану. "Это не просто картинки, не просто фотографии - это фотографии, на которых запечатлели действительно погибших людей. Как они оказались на этих улицах, кто их убил, как получилось так, что после того, как несколько дней руководство этого города и жители, у которых есть мобильные телефоны и возможность прямого общения с людьми из других городов и стран, говорили, что их жизнь течет в том русле, как она и протекала, как после этого все это случилось и кто это сделал, - это, конечно, требует ответа серьезнейшего. Потому что мы много видели страшного от ВСУ, СБУ, нацбатальонов, карателей", - добавила дипломат.
Помимо этого, официальный представитель МИД отметила, что не отделяет эту провокацию "от информационного обеспечения американской, западной медиамашины". События в Буче - это преступная акция, которую, по мнению Захаровой, осуществили не только те, кто убил жителей, но и западные кураторы с использованием своего информационного инструментария.
Собранные доказательства
Доказательств невиновности России в преступлении в городе Буче на Украине достаточно для того, чтобы эта тема была закрыта с этой точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ.
"Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима, киевского режима, и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке это все исполняется", - сказала дипломат.
Киев готовит новые провокации
Минобороны РФ сегодня, 6 апреля, заявило, что Киев готовит материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ, для этого был обстрелян населенный пункт Дергачи.
Так же МО РФ сообщает , что украинская сторона завершила подготовку провокаций с привлечением мирного населения в городах Сумской и Киевской областей с участием мирного населения, как в Буче. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Генерал-полковник подчеркнул, что преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций.
"Но на этом украинские власти не останавливаются. В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", - заявил Мизинцев.