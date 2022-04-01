Повышение качества и эффективности правосудия, открытость судебной системы и решение кадровых проблем – основные задачи, которые стоят перед судебными органами Приднестровья. На пленарном заседании депутаты Верховного Совета заслушали отчет о работе за прошлый год Верховного суда ПМР, сообщает парламентская пресс-служба.
«Деятельность судов общей юрисдикции в первую очередь направлена на защиту прав законных интересов и свобод граждан от противоправных посягательств. Это прописано в Конституционном законе «О судебной системе ПМР» и в Стратегии развития нашей республики на 2019–2026 годы. Несмотря на повышение нагрузки на судей, стабильность судебных решений остается на высоком уровне», – отметил председатель Верховного суда ПМР Адриан Пеньковский.
По статистическим данным Верховного суда, в прошлом году в районные и городские суды республики поступило 17 791 дело, это на 15, 5% больше, чем в 2020-м. В 2021 году мера наказания в виде реального лишения свободы назначена 622 осужденным, условного – 303. 159 приднестровцев приговорены к обязательным работам, 75 – к исправительным, 154 – оштрафованы.
В рамках доклада были подняты проблемные вопросы в работе судебного органа. В частности, велика нагрузка на судей по уголовным и гражданским делам, в среднем 87 и 66 дел на одного сотрудника. Сейчас Судебный департамент анализирует ситуацию, чтобы разработать меры по оптимальному распределению нагрузки на судей, рассказал Адриан Пеньковский. На особом контроле у Верховного суда – работа с обращениями граждан и органов госвласти.
«В 2021 году в Верховный суд поступило 328 обращений. Основная часть обращений содержит несогласие с принятыми и вступившими в законную силу решениями судов, а также жалобы на действия судей. По данным обращениям заявителям разъяснили сроки и порядок обжалования судебных актов, проводились проверки доводов в части жалоб на действия судей. На личном приеме председателя и заместителей рассмотрено 15 обращений приднестровцев», – рассказал Адриан Пеньковский.
Заместитель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко отметил, что Верховный Совет тесно взаимодействует со специалистами Верховного суда, которые участвуют в пленарных заседаниях и рабочих группах по профильным законопроектам.
«Что касается деятельности Верховного суда, то у депутатов возник ряд вопросов. Один из них затрагивает исполнение закона «Об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности судов». Парламентарии не раз говорили о том, что на официальных сайтах судов необходимо размещать сведения о рассмотрении дел и тексты судебных актов. К сожалению, до настоящего времени это не до конца реализовано. Все-таки хочется, чтобы это как можно быстрее осуществилось, для того чтобы население видело, какие решения принимаются судами в республике», – отметил Григорий Дьяченко.
По словам председателя Верховного суда Адриана Пеньковского, Судебный департамент разработал сайты городских и районных судов. На данный момент они пополняются необходимой информацией. Кроме этого, для формирования архива дел и создания базы для хранения видеозаписей судебных заседаний в республиканский бюджет на 2022 год заложены деньги на покупку серверного оборудования.
В прошлом году 44 судьи прошли дополнительное обучение в Российском государственном университете правосудия. Повышение квалификации судей повысит качество и эффективность правосудия в республике, считают в Верховном суде. В 2022 году еще 29 судей смогут повысить свою квалификацию, проинформировал депутатов Адриан Пеньковский.
«Комитет рассмотрел на своем заседании отчет Верховного суда. Мы тоже задавали вопросы. Были получены ответы. Поэтому подготовлен проект постановления о принятии к сведению информации об итогах деятельности Верховного суда за 2021 год», – сказала вице-спикер парламента, глава Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.
Депутатский корпус удовлетворен представленным отчетом судебного органа. По итогам обсуждения парламентарии приняли соответствующее постановление.