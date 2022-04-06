Министерство иностранных дел ПМР выступило с заявлением в связи с распространением в соцсетях Генштаба Вооруженных сил Украины очередных не соответствующих действительности сообщений о якобы милитаристских действиях приднестровской стороны.
"В связи с распространением в соцсетях Генштаба ВСУ очередных не соответствующих действительности сообщений о якобы милитаристских действиях приднестровской стороны МИД ПМР уполномочен заявить о следующем.
Приднестровская Молдавская Республика не осуществляет никаких приготовлений и не имеет военных намерений в отношении приграничных с Приднестровьем областей Украины. Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер.
Более 80 тысяч постоянно живущих в Приднестровье граждан Украины, равно как и порядка 27 тысяч прибывших в республику украинских беженцев, находятся в полной безопасности.
МИД призывает украинскую сторону более гуманно относиться к психологическому состоянию собственных граждан, живущих в граничащих с Приднестровьем районах, и воздержаться от периодических сообщений подобного рода, которые создают необоснованную напряжённость и негативно отражаются на самочувствии людей", - говорится в сообщении МИД ПМР.
Также, президент Молдовы прокомментировала информацию о подготовке тираспольского аэродрома к приему российских самолетов
Президент Майя Санду прокомментировала заявления Генштаба ВСУ о том, что в Тираспольском аэропорту будет проходить подготовка к приему российских самолетов. По словам главы государства, данных, подтверждающих эти заявления, нет, а работы, которые будут проходить на территории аэропорта, велись и в другие годы, в тот же период.
«По информации наших учреждений, работы на этом аэродроме проводят каждую весну. Трудно сказать, отличаются ли работы, проводимые этой весной, от прошлогодних. На данный момент у наших учреждений и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не означает, что нет рисков. Мы продолжает следить за ситуацией», — заявила Санду, пишет diez.md.