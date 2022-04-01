Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) может создать «опасный прецедент», сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По этому вопросу позиция господина Гутерриша остается неизменной, отметил господин Дюжаррик.
«Что касается резолюции Генеральной ассамблеи ООН завтра (7 апреля о приостановке права голоса России в СПЧ.— "Ъ"), то этот вопрос решать государствам-членам»,— заявил на брифинге Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС).
29 марта, отвечая на вопрос об инициативах по исключению РФ из СПЧ, представитель генсека ООН сказал, что «есть определенный уровень обеспокоенности в связи с созданием опасного прецедента». «Позиция генерального секретаря ООН остается неизменной»,— отметил, 6 апреля, господин Дюжаррик.
Генассамблея ООН проголосует 7 апреля по вопросу исключения России из СПЧ. Согласно действующему уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ большинством в две трети голосов. kommersant.ru