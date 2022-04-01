Dnestr.TV

 
0

Офис генсека ООН: отстранение России от участия в СПЧ стало бы опасным прецедентом

Офис генсека ООН: отстранение России от участия в СПЧ стало бы опасным прецедентом

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) может создать «опасный прецедент», сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По этому вопросу позиция господина Гутерриша остается неизменной, отметил господин Дюжаррик.

«Что касается резолюции Генеральной ассамблеи ООН завтра (7 апреля о приостановке права голоса России в СПЧ.— "Ъ"), то этот вопрос решать государствам-членам»,— заявил на брифинге Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС).

29 марта, отвечая на вопрос об инициативах по исключению РФ из СПЧ, представитель генсека ООН сказал, что «есть определенный уровень обеспокоенности в связи с созданием опасного прецедента». «Позиция генерального секретаря ООН остается неизменной»,— отметил, 6 апреля, господин Дюжаррик.

Генассамблея ООН проголосует 7 апреля по вопросу исключения России из СПЧ. Согласно действующему уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ большинством в две трети голосов.
kommersant.ru
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна