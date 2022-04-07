Признать криптовалюты имуществом планируется уже в этом году. Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие поправок в Налоговый кодекс (НК) ожидается до конца весенней сессии.
По данным «Известий», законопроект также предполагает обязательную отчетность в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тысяч рублей в год, пишет eadaily.com.
В то же время в ЦБ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики и потерям налоговых поступлений. Как уже сообщало , налогообложение криптовалют и майнинга является предметом дискуссий. Правительственный законопроект о поправках в НК в части цифровых валют был принят в первом чтении еще в феврале прошлого года, но после завис в Госдуме. Документ признает криптовалюты имуществом и обязывает граждан отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.
ЦБ полагают, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов.
«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее „белый“ рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», — цитирует издание предупреждение регулятора.
Там опасаются, что в результате потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с цифровыми активами. eadaily.com