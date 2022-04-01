Уполномоченный по правам человека в ПМР сможет направлять свои замечания и предложения органам госвласти, местного самоуправления и государственным служащим, а также обращаться в суд, если, например, приказ или распоряжение, по его мнению, противоречит действующему законодательству и нарушает права и свободы граждан. Дать больше полномочий омбудсмену предложили депутаты Комитета по законодательству.
Мнение коллег поддержал депутатский корпус на пленарном заседании. В первом чтении приняты изменения в 8 законов: Конституционный – «Об Уполномоченном по правам человека в ПМР», в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «О государственной пошлине», сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«То, что есть в законе, не дает в полной мере Уполномоченному защищать интересы и права граждан. Подготовлен ряд законопроектов, благодаря принятию которых мы дадим больше полномочий омбудсмену по защите прав и свобод граждан. Мы предлагаем закрепить за Уполномоченным, в том числе право на беспрепятственное посещение мест лишения свободы и содержания под стражей. И реализовывать свои полномочия через своего представителя», – отметил заместитель председателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко.
Срок деятельности омбудсмена предлагается увеличить с 5 до 7 лет, чтобы было достаточно времени для выполнения всех направлений работы. Изменениями также упрощается процедура избрания Уполномоченного.
Авторы законопроектов считают, что необходимость расширить полномочия омбудсмена назрела давно. Как отметила ранее на заседании Комитета по законодательству вице-спикер парламента и глава Комитета Галина Антюфеева, за защитой своих прав многие обращаются к депутатам и к Уполномоченному по правам человека.
«Самая большая ценность по Конституции – это народ. Защита прав и свобод граждан должна быть первоочередной задачей для всех органов власти. За любым обращением стоит исполнитель. Важно принимать справедливое решение», – подчеркнула председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Во время обсуждения предложенных изменений на пленарном заседании вице-спикер проинформировала депутатов о том, что в профильный комитет поступили 7 заключений на законопроекты. Они носят положительный характер. Имеющиеся замечания от субъектов права законодательной инициативы будут учтены при подготовке законопроектов к рассмотрению во втором чтении, добавила Галина Антюфеева. vspmr.org