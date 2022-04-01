Вниманию экспортёров: Вступил в силу Указ Президента ПМР от 6 апреля 2022 года № 126 «О внесении изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров».
Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание экспортеров на то, что согласно внесенным в документ изменениям таможенное оформление продовольственных товаров, указанных в пункте 2 Указа Президента ПМР от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров», вывозимых юридическими лицами, может быть произведено исключительно при наличии решения Специальной комиссии о возможности их вывоза из ПМР и документов, подтверждающих оплату товара в соответствии с внешнеэкономическим договором.
Специальная комиссия при Правительстве ПМР по регулированию вывоза из Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров, определила возможные категории продовольственных товаров для экспорта.
В соответствии с указом Президента ПМР, на территории республики действует запрет экспорта продовольственных товаров для обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому, если обеспеченность группой товара минимальна, разрешение экспорта его невозможно ни при каких условиях. Что касается товаров, которые есть в безусловном излишке, перед комиссией была поставлена задача занять конструктивную позицию и обеспечить страну валютой, сообщает newspmr.com
В результате дискуссии было принято решение установить возможность вывоза из Приднестровья в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих товаров для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения:
- икра осетровых; - молодняк птицы (цыплята и утята); - огурцы и томаты свежие; - клубника (земляника садовая); - вишня и черешня свежая; - рыба живая, охлажденная, замороженная; - филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые; - рыба сушеная, соленая или в рассоле; - рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения. - нут, кориандр, сорго, лен, подсолнечник кондитерский, горчица;
В срок до 1 мая 2022 года разрешено вывозить из республики:
- кукуруза сахарная быстрозамороженная; - замороженные овощи (за исключением: картофель, бобовые, шпинат, кукуруза, маслины, оливки, перец, грибы, томаты, артишоки, спаржа); - огурцы и томаты маринованные; - горошек зелёный и кукуруза сахарная консервированные; - овощи и фрукты, приготовленные без добавления уксуса; - сливовая пюре и паста; - сок яблочный; - кетчуп томатный и прочие томатные соусы.
В случае, если в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке представителями МВД ПМР будут выявлены резкий спекулятивный рост цен или существенное снижение рыночных продаж, может быть принято решение о приостановлении разрешения экспорта обозначенных товаров.
* Разрешение вывоза зерновых и масличных культур возможно только при наличии экспортных контрактов, оплата по которым предусмотрена не в молдавских леях и при наличии предоплаты на заявленную партию товара.