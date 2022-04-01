В Великобритании Североатлантическому альянсу предрекли гибель, только не напрямую, а иносказательно. Журналист и преподаватель Марк Блэклок опубликовал в Global Times некролог под названием "Гибель НАТО", сообщает life.ru
В тексте организация представлена в образе 73-летнего мужчины, который умирает после долгой болезни. Автор назвал его родителями американца и европейку. Видимо, что-то пошло не так в "воспитании" и НАТО начало страдать психическими расстройствами. Британец припомнил организации манию величия и роль "глобального полицейского", а также недавний провал в Афганистане и, конечно, не забыл про "ожирение" — неуёмное расширение на восток.
Приводим полный текст публикации:
Гибель НАТО - некролог
Марк Блэклок Опубликовано: 04 апреля 2022 г., 12:46
" Было объявлено о смерти 73-летнего мужчины, который скончался после многих лет ухудшения физической формы и растущей немощи.
Родившаяся 4 апреля 1949 года НАТО была ребенком отца-американца и матери-европейки. Зачатие произошло в Соединенных Штатах в течение предыдущего года, но по прошествии десятилетий НАТО в конечном итоге стала частью большой большой семьи, чьи братья и сестры расселились по 30 странам.
Родители, которые встретились и полюбили друг друга после Второй мировой войны, назвали свое детище Организацией Североатлантического договора, название, которое намекало на их амбиции в отношении ребенка, хотя сомнительно, чтобы юноша когда-либо достигал целей, поставленных родители.
Он начал свою жизнь с большим оптимизмом как «оборонительный союз», но в годы его формирования становилось все более очевидным, что война, о которой он постоянно твердил людям, что такая угроза, на самом деле никогда не произойдет. Холодная война так и не переросла в «горячую» войну, и из-за отсутствия истинной цели психическое здоровье НАТО начало страдать — оно стало страдать от хронической тревоги и паранойи, казалось бы, неспособной понять, почему предсказанные ею катастрофы так и не произошли. Должно быть, это было таким разочарованием для родителей, хотя они продолжали потворствовать фантазиям своего избалованного ребенка.
К сожалению, по мере взросления НАТО, казалось, переживала своего рода кризис среднего возраста и пыталась заново изобрести себя в качестве своего рода глобального полицейского, заявив в новом заявлении о миссии, что она намерена найти новую работу в области управления кризисами. Тем не менее, одно конкретное предприятие в этой области, первоначально запланированное как короткий семейный отпуск в Афганистане, растянулось на 20 лет. И когда НАТО, в конце концов, ушло домой, оно оставило после себя гораздо более серьезный кризис, чем тот, который существовал до ее вмешательства. Были и семейные дрязги: война в Сирии стала поводом для дальнейшего беспокойства за благополучие НАТО, когда один член, Турция, стала «угрозой» европейской безопасности из-за кризиса, созданного другим, США.
Превращение НАТО из скромных корней в самопровозглашенную полицию безопасности для 600 миллионов человек повлекло за собой серьезные личные потери. Вдобавок к паранойе он начал страдать манией величия и развил проблемы с ожирением, раздувшись со все большим количеством стран. Он стал склонен к истерикам: время от времени он подвергался вспышкам насилия вдали от районов, где он вырос, например, в Ливии. Некоторые близкие знакомые, даже некоторые члены семьи, призывали к осторожности, а один из них — Франция — первым поставил диагноз, что НАТО на самом деле «мертвый мозг». Эта оценка оказалась точной и обозначила точку, в которой упадок НАТО казался необратимым. На самом деле энтузиазм НАТО по расширению превратился в зависимость,
Однако эта пагубная привычка не только не помогала справляться с кризисами, но и создавала кризисы. Самый свежий пример — Украина, где угроза дальнейшей экспансии на восток была объявлена одним из триггеров конфликта с Россией. НАТО много лет предупреждали, что его импульсивное поведение однажды приведет к неприятностям, но, как и многие наркоманы, казалось, что она не может остановиться. То, что началось как легкая форма энтузиазма, переросло в манию к наркотику, от которого, казалось, не было противоядия. Как и многим наркоманам, ему можно было помочь только в том случае, если он хотел помочь себе сам, и, к сожалению, на самом деле это никогда не случалось.
Некоторое время она находилась в состоянии отрицания, и, как и многие наркоманы, НАТО лгала, чтобы добиться своего. Хотя письменно ничего не было зафиксировано, оно неоднократно уверяло Россию, что не намерено расширяться на восток даже «ни на дюйм». Последствия непризнания этой двуличности сегодня видны в Украине.
На данном этапе причина смерти НАТО еще не подтверждена, но, вероятно, это осложнения, вызванные неактуальностью и неправильным использованием. НАТО пережил мир, который устал от организаций, которые претендуют на то, чтобы быть сначала оборонительным союзом, а затем организацией по урегулированию кризисов, когда правда в том, что на самом деле это средство для проецирования американской гегемонии в мире. Это просто инструмент (с американским генералом всегда во главе) для обеспечения не мира или стабильности, а американской внешней политики, которая чаще всего не предполагает ни мира, ни стабильности. Из-за того, что ей трудно признать истинность ситуации, сама НАТО может даже не осознавать, что она мертва. Как говорится - сдохла, да не ляжет".
Автор — Марк Блэклок, журналист и преподаватель , проживающий в Великобритании.