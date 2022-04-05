Запрет на импорт российского угля странами Евросоюза вступит в силу с середины августа, то есть на месяц позже, чем предлагалось изначально. Об этом 7 апреля сообщает iz.ru ссылаясь на reuters
Большая часть стран Европы покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Эти закупки будут прекращены сразу после введения санкций.
Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, Еврокомиссия первоначально предложила трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов. Но этот период был продлен до четырех месяцев, сообщил источник, знакомый с дискуссиями. Это произошло в основном из-за давления со стороны Германии, основного импортера российского угля в ЕС.
Импорт нефти и газа, объем которого гораздо больше, по-прежнему не обсуждается.
Поэтапный отказ от ввоза в ЕС российского угля Еврокомиссия предложила ввести на этой неделе в ответ на события в украинском городе Буче.
Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может обойтись России в €4 млрд ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды.
Накануне аналитики инвестиционной группы «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки.
В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.
5 апреля замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций ЕС в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.
Ожидается, что запрет ЕС приведет к увеличению мирового импорта угля из других стран, при этом цены могут вырасти, хотя импортеры из стран, не входящих в ЕС, могут выиграть от более низких цен на российский уголь.
Европарламент проголосовал за введение эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России
В Европарламенте большинством голосов была принята резолюция, призывающая Евросоюз ввести эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России, сообщает ТАСС.
По информации агентства, резолюцию поддержали 413 депутатов, 93 парламентария проголосовали против, еще 46 — не участвовали в голосовании.
Отмечается, что резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.
Ранее Reuters сообщало, что 7 апреля послы стран-членов Европейского союза планируют согласовать введение эмбарго на импорт угля из России с середины августа.
Венгрия уже отказалась поддержать санкции на российские энергоносители. Аналогичную позицию высказала и Австрия. Министр иностранных дел страны Александр Шалленберг пояснил, что такая мера не будет продуктивна и принесет вред самой Европе.
В Германии заявили, что пока не могут отказаться от поставок.