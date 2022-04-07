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Выступление Зеленского с двумя боевиками "Азова" перед парламентом Греции вызвало политический скандал

Выступление Зеленского с двумя боевиками "Азова" перед парламентом Греции вызвало политический скандал

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал политический скандал в Греции. Выступление украинского лидера возмутило греческих парламентариев. К выступлению украинского президента по видеосвязи в греческом парламенте изначально отнеслись скептично, и поприветствовали его только депутаты правящей партии "Новая демократия".

Однако парламентарии всё-таки выслушали политика. Далее, когда в кадре появились бандиты из неонацистского полка "Азов"*, греческие депутаты возмутились, пишет РИА Новости.

Зеленский рассказал о ситуации на Украине, призвал Грецию оказать всю возможную помощь и предложил депутатам греческого парламента посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов националистического батальона "Азов"(против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) из Мариуполя

"Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете", - сказал Зеленский.

Один из выступавших сказал, что его зовут Леонта Михаил, он родился в Мариуполе, его дедушка "воевал с нацистами во время Второй мировой войны", а сам он в составе батальна "Азов" "воюет с русскими нацистами".

"Я не буду говорить о трудностях, которые есть у нас, участвуя в украинской обороне в батальоне "Азов". В Мариуполе очень много греков… Соотечественники, просим вас помочь нам", - сказал он.

Второй выступавший был в маске, он представился как Анастасиос, и сказал, что он в Мариуполе."Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь", - сказал он.

Выступление Зеленского продолжалось порядка 15 минут.

Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что "Греция с первого момента была на стороне Украины" и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко.

Секретарь партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Ольга Геровасили заявила, что недопустимо было приглашать выступить членов батальона "Азов". По ее словам, они "с уважением и солидарностью выслушали демократически избранного президента Украины Зеленского".

"Однако недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона "Азов". В ближайшее время у нас будет совещание лидеров партий, и мы запросим у спикера парламента Тасуласа объяснения, был ли он проинформирован и дал ли он согласие. Потому что, я думаю, что это совершенно неподходяще", - сказала она.

Выступить Зеленского пригласил премьер-министр Кириакос Мицотакис. На выступление Зеленского пришли сам Мицотакис, президент Греции Катерина Сакелларопулу, министры, посол Украины в Афинах.

Помимо правящей партии присутствовали лидер официальной оппозиции, председатель партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, главы фракции партии КИНАЛ Михалис Катринис, представитель партии МЕРА25 Йоргос Логиадис. Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси") отказались прийти на выступление Зеленского.

Конгресс США в 2017 году запретил помощь батальону "Азов", назвав его неонацистской организацией.

*"Азов" - экстремистская организация, запрещённая на территории России.
  • Сегодня, 16:35
  • DTV
  • Просмотров: 34
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