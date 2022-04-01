Air Moldova имеет только один самолет после трех, недавно покинувших ее парк. Во второй половине марта 2022 года Air Moldova вернула лизинговым компаниям четыре самолета Airbus, сообщает boardingpass.ro
Airbus A319 (ER-AXL) и A321 (ER-AXR) были перемещены из Кишинева 30 марта 2022 года в аэропорт Кастельон в Испании.
Второй A319 (ER-AXM) был переброшен 22 марта 2022 года из столицы Молдовы в аэропорт столицы Литвы, сообщает Flightradar24.
В результате этой акции в парке Air Moldova остался только один самолет — Airbus A320, зарегистрированный в ER-AXA.
Кроме этого, румынская компания Aerro Direkt также использует Airbus A321 (YR-ADI) для Air Moldova.
Компания «Air Moldova» была продана в октябре 2018 года компании «Civil Aviation Group». Стоимость сделки — 1,2 млрд леев, из которых 50 млн должно было быть направлено в госбюджет, а остальное - для покрытия долгов авиакомпании, сообщает point.md
Компания «Civil Aviation Group SRL» была основана группой инвесторов. 49% капитала принадлежало румынскому лоукостеру «Blue Air Aviation SA» и по 25,5 % гражданам Молдовы Андрею Яновичу и Сергею Мельнику.
Через полтора года «Blue Air Aviation SA» продала свою долю администратору компании — латвийскому бизнесмену Дзинтарсу Померсу.
Сделка произошла в период с 18 сентября по 7 октября, когда правоохранительные органы наложили арест на имущество компании «Air Moldova» на сумму около 670 млн леев. Среди арестованных активов числятся автомобили, недвижимость, а также два самолета. Тогда же был арестован уставный капитал компании, составляющий 301,6 млн леев.
Следственные действия были проведены в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации государственного предприятия «Air Moldova».
Парламентская комиссия по расследованию порядка организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности в период с 2013 по 2019 годы установила, что цель приватизации компании «Air Moldova» не была реализована, и существуют подозрения в том, что собственность государства была приватизирована с серьезными нарушениями процедуры.