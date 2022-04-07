Парламентское большинство президентской партии «Действие и солидарность» намерено запретить советские фильмы о Первой и Второй мировой войне в Молдове. Соответствующий законопроект, несмотря на протест оппозиции и общественности, был 7 апреля рассмотрен в первом чтении. На очереди запрет празднования 9 Мая — Дня Победы.
Проект поправок к первому закону «Об обеспечении безопасности информационного пространства» представила депутат ПДС, председатель комиссии по культуре, образованию и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей.
В основе документа лежит Европейская конвенция о трансграничном телевидении. По мнению властей, не ратифицировавшие её страны, в числе которых входит и Россия, не должны распространять свой информационный контент на территории РМ, сообщает eadaily.com
«В 1958 году фильм Мосфильма „Летят журавли“ получил Гран-при в Каннах. Скажите, а такое произведение вписывается в фильм военного содержания? И если распространители, вещатели будут иметь право включить это в программу вещания?» — поинтересовалась депутат-социалист Адела Рэйляну.
«К сожалению, похоже, что это ситуация, в которой приходится нести последствия, инициированные безответственными правительствами», — ответила ей Николаеску-Онофрей.
Напомним, парламент Молдовы намеревается запретить символ Победы советского народа в Великой отечественной войне — георгиевскую ленточку. Спикер Игорь Гросу назвал её «символом войны», как и литеру Z, которой отмечена российская военная техника, освобождающая сейчас Украину от неонацистов.
«Вы можете гарантировать нам, что в одночасье не появится закон, запрещающий 9 Мая, не будет запрещена Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, так, как сегодня появился законопроект о запрете Георгиевской ленты?» — задали вопрос депутаты Блока коммунистов-социалистов.
Им парировала всё та же Николаеску-Онофрей. По её словам, у многих коллег есть бабушки и дедушки, родственники, которые были в разных армиях и «мы все должны действительно сохранить память об этих событиях, чтобы урок истории был верным».
«Мой ответ очень ясен и прост: может быть, тоже… может быть. Немного терпения. Я говорю немного терпения, мы на одной волне со всем обществом. Символы, знаки отличия, всякие вещи, пропагандирующие войну, пропагандирующие насилие и так далее — им не место в молдавском обществе», — резюмировал спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
Как сообщало EADaily , нынешний проевропейский президент РМ Майя Санду называет нацистского преступника, румына Иона Антонеску «яркой исторической личностью», заявляя о том, что воевавшие на стороне фашистов румынские солдаты «сражались за воссоединение страны, освобождая Молдову от советской оккупации». В республике регулярно безнаказанно разрушаются и оскверняются мемориалы советских воинов-освободителей, а вместо этого на государственном уровне чествуют румыно-фашистов. Молдова также воздержалась поддержать подготовленную Россией резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма.