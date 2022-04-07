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9 мая в Литве планируют позорное судилище над Днем Победы

9 мая в Литве планируют позорное судилище над Днем Победы
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис


Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис предложил в канун Дня Победы 9 мая надеть «жовто-блакитные» чехлы на памятники солдатам, офицерам и генералам Красной армии, погибшим на территории страны во время Великой Отечественной войны. Председатель парламентской консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» считает, что «подобное решение было бы справедливым по отношению к стране-агрессору», сообщает
eadaily.com

В Литве не должны проходить празднования по случаю победы народов СССР над нацистской Германией, это было бы «абсурдно», говорит министр культуры Шимон Кайрис: «Руководители местных муниципалитетов выступают против выдачи разрешений на такие мероприятия. Мэры городов и районов видят потенциал для провокаций. В такой день они действительно реальны».

Столичный градоначальник Ремигиюс Шимашюс готов отказать в разрешении на проведение в Вильнюсе массовых мероприятий, но пока с такими просьбами никто в горсовет не обращался. И не обратится, поскольку ответ предсказуем.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас серьезно обдумывает планы по перемещению загород монумента советским воинам. Опрос членов городского совета показал — единицам известно, что высеченные в камне строки на литовском и русском языках «Я буду с вами в подвигах труда и в мирном шелесте краснознаменном» принадлежат народной поэтессе Саломее Нерис.

Местным депутатам неизвестен автор величественного монумента (им был скульптор Юлюс Вертулис), но все они единогласны — историко-художественной ценности каменное изваяние не имеет, ему не место в сердце портового города.

Информационная служба национального радио и телевидения (LRT) сообщает: жители Раудоне Юрбаркского района недовольны, что в их городе расположен памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне. Общее мнение выразил директор школы Витаутас Стапонас:

«Гробы пусть остаются — не нужно тревожить косточки солдатиков, но необходимо укоротить пьедестал, оставив только памятную плиту, чтобы идол в глаза не бросался».

Аналогичные заявления звучат по всей Литве — в свободном и независимом государстве нет места памятникам советским солдатам-оккупантам. Руководство департамента госбезопасности предупреждает о возможных провокациях 9 мая: «могут случиться опасные насильственные инциденты, попытки организовать демонстрации в поддержку спецоперации России на Украине, которые уже проходят в некоторых странах Евросоюза».

Странность в том, что «в некоторых странах ЕС» демонстрации можно проводить, а в демократической Литве нельзя. К слову, совершенно непонятно, что именно боссы ДГБ имеют в виду: старухи и старики пойдут в атаку против провокаторов? Или провокаторы из числа фашиствующих молодчиков из «Молодых консерваторов» начнут задирать пришедших к монументу воинам-освободителям?

В любом случае, есть полиция, которая несет ответственность за обеспечение общественного порядка. Сквозь призму полицейской миссии никаких разговоров об «опасных насильственных действиях» вовсе быть не должно. Но они звучат и хорошо координированы. Например, парламенты Эстонии, Латвии и Литвы одновременно внесли поправки в свои Административные кодексы о запрете Георгиевской ленточки, литер Z и V, как «символов тоталитарного режима».

В Риге министр юстиции Янис Борданс из Новой Консервативной партии (JKP) заявил — памятник воинам-освободителям в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности: «Нельзя давать трибуну или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны позволять какой-либо силе проявлять негатив против Латвии, Украины и стран Балтии, против всех, кто освободился от «империи зла».

В Эстонии на уровне правительства говорят: Россия должна пережить «коллективное чувство позора». Директору бюро Полиции безопасности Харрису Пуусеппу идея по душе. Он лично предпринимает все возможные усилия для претворения ее в жизнь.

Тем жителям Прибалтики, которым «невыносимо стыдно быть русскими», в Вильнюсе, Риге и Таллине предлагают провести марш покаяния под лозунгом «Дед, ты воевал за русских фашистов». Изуверский план — провокация высокого уровня. Уличные беспорядки столицам Прибалтики гарантированы, возможности зачистить общественные пространства от «поклонников Путина и сторонников российской агрессии на Украине» идеальны. Особенно если выставить людей с красными гвоздиками и тюльпанами зачинщиками локальных бунтов.

Пока автор готовила статью, пришла новость из литовского Висагинаса, бывшего города атомщиков. Там с памятника бойцам Красной Армии сняли барельеф в форме ордена Отечественной войны. По странному совпадению, именно в этот момент в центре Висагинаса оказалась съемочная группа CNN, запечатлевшая «очищение Литвы от советского монументального наследия».

Нет сомнений, 9 мая в Прибалтике западных телевизионщиков «совершенно случайно» появится избыточно много.

Рената Рейнгольдене eadaily.com
  • Сегодня, 17:39
  • DTV
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