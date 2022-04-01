В соответствии с поручением Президента Вадима Красносельского Правительство разработало и утвердило План мероприятий по открытию государственного стационарного учреждения социального обслуживания в селе Дойбаны Дубоссарского района. Соответствующее Распоряжение подписал сегодня Александр Мартынов.
Данная «дорожная карта» рассчитана на 2022-2024 годы и предусматривает проведение системной работы по реконструкции здания дойбанской сельской врачебной амбулатории. Напомним, в ноябре прошлого года в населенном пункте побывал Глава государства. В ходе рабочего визита было принято решение о размещении здесь социально значимого объекта, в котором стационарное социальное обслуживание смогут получить пожилые граждане и инвалиды. На данный момент в республике функционирует всего три таких учреждения. При этом существует очередь на определение в дома-интернаты различного профиля, передает пресс-служба Правительства.
Новый дом престарелых разместят на втором этаже здания местной амбулатории, тогда как на первом продолжит работу СВА, которая обслуживает жителей нескольких сел. Это порядка 2,7 тыс. человек.
В планах – капитальный ремонт двухэтажного здания, построенного в 60-х годах. Такие работы здесь не проводились ни разу. Немало проблем доставляют текущая кровля и неисправная котельная. Предположительно работы должны начаться уже в текущем году, но окончательное решение будет принято после уточнения прогноза экономического развития на текущий год.
Создание социального центра предусматривает ремонт пищеблока, прачечной и иных хозяйственных помещений, а также устройство залов для занятий физической культурой, приема гостей. Особое внимание будет уделено организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Согласно плану-графику ввести в эксплуатацию данный объект намерены в сентябре 2024 года. Это позволит сократить очередь на размещение в подобные учреждения и охватить соцуслугами большее число граждан пожилого возраста и инвалидов. gov-pmr.org