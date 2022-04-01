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На Украине Пушкин " вне закона"

На Украине Пушкин " вне закона"

В Закарпатской области Украины был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину.

На Украине Пушкин " вне закона"

Первая школа города Мукачево откажется от присвоенного имени А.С.Пушкина. Со здания уже сняли мемориальную табличку.
В Мукачево демонтировали памятник-бюст российскому поэту Александру Пушкину, а также сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Об этом сообщает горсовет в Facebook, сообщает nv.ua

"В Мукачево избавляются от русско-имперского прошлого. Управлению городского хозяйства поручено обеспечить демонтаж памятников и памятных знаков. Вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из ОШ №1. Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение", - сказано в сообщении. Также отмечается, что первая школа города откажется от присвоенного имени А.С.Пушкина. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта уже занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени юридического лица.

Сообщается, что данное решение было принято на заседании исполнительного комитета с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

Примечательно, что комментарий к фотографии демонтажа написан на русском языке, где Пушкина "записали" в "инициатора имперской культурной гибридной войны, и того, кто объявил гибель украинского слова". Обидно автору за Мазепу и ненавистен ему Герой Полтавы Петр I. А завершает этот пост ненавистник русского мира строками русского поэта: "Прощай свободная стихия..."

На Украине Пушкин " вне закона"

Смеем напомнить автору, что главной темой стихотворения А. С. Пушкина «К морю» является духовная свобода человека. Свобода – это образ моря, бесконечного и просторного. Оно ни от кого не зависит, ничему не подчиняется, оно величественно и могуче.

Мысль о неограниченной свободе заставляет поэта вспомнить о двух необычных исторических личностях европейского происхождения – о Байроне и Наполеоне. Байрон – великий английский писатель. Пушкин ценил и уважал его, а весть о смерти англичанина заставила Александра Сергеевича посвятить ему пару строк в своём творении. Он называет Байрона гением, «властителем наших дум».

Произведение «К морю» А.С. Пушкин написал в 1824 году. В этом стихотворении собрано все самое лучшее, это предел мастерства в котором он хотел передать всю суть отношений общества и личности, взаимоотношение власти и человека.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял ранее, что киевские власти на протяжении уже длительного времени проводили и продолжают проводить курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию проживающих на Украине русских людей.

  • Сегодня, 10:49
  • DTV
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