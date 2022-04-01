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Правительство ПМР призывает СМИ объективно освещать движение денежных средств на госпредприятиях

Правительство ПМР призывает СМИ объективно освещать движение денежных средств на госпредприятиях

Информационное сообщение Правительства по факту освещения в некоторых средствах массовой информации вопросов прозрачности работы предприятий сферы ЖКХ

В ходе очередного пленарного заседания сессии Верховного Совета ПМР в режиме первого чтения были рассмотрены законодательные инициативы депутатов Верховного Совета, касающиеся экономических и финансовых аспектов деятельности предприятий сферы ЖКХ, сообщает пресс-служба Правительства

В ходе обсуждения данных законопроектов озвучивались цифры, которые по мнению Правительства не в полной мере раскрывают суть экономических процессов на предприятиях и вследствие этого могут создать у граждан неполное представление о прозрачности и эффективности использования средств, включая средства межтарифной разницы. В этой связи Правительство Приднестровья публикует подробный перечень направлений использования денежных средств предприятиями сферы ЖКХ в анализируемом 2020 году.

Правительство ПМР призывает СМИ объективно освещать движение денежных средств на госпредприятиях

Кроме этого, в целях окончательного прояснения ситуации вокруг достоверности финансовой отчетности, финансовых результатов и движении денежных средств (включая средства межтарифной разницы) предприятий сферы ЖКХ, Правительство Приднестровья публикует аудиторские заключения (опубликованные на сайте Правительства ), выражающие мнение независимых сертифицированных аудиторов по сути данных вопросов.

В Правительстве отмечают, что в анализируемом периоде Счетной палатой ПМР были проведены проверки предприятий сферы ЖКХ по сути рассматриваемых вопросов. При этом, представленные в Правительство акты соответствующих проверок не содержат в себе выявленных фактов хищения денежных средств, в том числе средств межтарифной разницы. Представленные в указанных актах проверки замечания и предложения в большей части касаются некоторых вопросов методологии бухгалтерского учета и ценообразования, а также вопросов возможной дополнительной регламентации некоторых экономических процессов. По факту выявленных замечаний составлен реестр и план график их устранения.

В этой связи Правительство Приднестровья призывает средства массовой информации максимально объективно и всесторонне освещать вопросы, связанные с движением денежных средств на государственных предприятиях. Любая неполная и необъективная подача информации по данным вопросам способна нанести серьезный ущерб деловому имиджу предприятий, их трудовым коллективам, органам государственной власти, а также составить у граждан республики неверное представление относительно прозрачности государственных финансов и финансов предприятий.
  • Сегодня, 11:21
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