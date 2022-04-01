Оператор приднестровской национальной почтовой сети подключается к реализации услуг по доставке заказанных пользователями через «Портал госуслуг» справок через своих почтальонов. Об этом сообщил министр цифрового развития Приднестровья Сергей Бабенко, сообщает newspmr.com
Данная работа будет проводиться в рамках программы по совершенствованию Государственной информационной системы «Портал госуслуг».
Министерство цифрового развития ПМР совместно с государственным унитарным предприятием «Почта Приднестровья» подготовили техническую заявку на реализацию услуг по доставке заказанных пользователями ГИС справок через почтальонов.
То есть, после оформления госуслуги через Портал, на получение какого-либо документа человеку не нужно будет лично являться в госучреждение за его получением.
Приднестровцам будет предоставлена возможность заказать доставку официальных бумаг по нужному адресу. На данный момент программисты разрабатывают механизм для внедрения новой услуги на портале.
Сергей Бабенко отметил, что сегодня в плановом порядке ведется работа по заявке Министерства юстиции. На очереди услуги Минсельхоза и Минсоцзащиты. Портал госуслуг продолжает качественно развиваться.
Для сравнения: - только за первый квартал 2022 года было заказано свыше 4,7 тысячи услуг, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года; - за три месяца было добавлено две тысячи новых учетных записей, что на 13% больше показателя 2021 года.
Согласно данным Минцифры ПМР, сегодня на «Портале госуслуг» зарегистрировано порядка 16,6 тысячи пользователей. Прирост по этому показателю за год составил 80%.