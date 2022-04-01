фото: Молдова празднует День Победы. По улицам столицы прошел «Бессмертный полк» Автор: Мир 24 9 мая 2021 г. Блок коммунистов и социалистов Молдовы будет чтить память о Великой Отечественной войне и оберегать символы Великой Победы наших народов над мировым злом. Об этом говорится в распространённом заявлении, сообщает point.md, ссылаясь на aif.md
"Блок коммунистов и социалистов, как и большинство граждан нашей страны, будет и дальше участвовать во всех традиционных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, как мы делаем это из года в год", - цитирует заявление aif.md
"Как и в течение многих лет, на груди участников возле сердца будут георгиевские ленточки. Блок коммунистов и социалистов призывает граждан нашей страны не робеть перед новоявленными доморощенными «пиночетами», придерживаться голоса совести, буквы Конституции и международных документов по правам и свободам человека, смело и достойно выражать собственную точку зрения.
Никакими запретительными мерами нельзя отнять у человека его природные качества: возможности видеть, слышать, думать, анализировать и принимать самостоятельные, осознанные решения", – подчеркнули в БКС.