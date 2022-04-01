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Бендерская горбольница проводит «День открытых дверей»

Бендерская горбольница проводит «День открытых дверей»

9 и 10 апреля для жителей Бендер открывается возможность обращаться за бесплатными консультациями к специалистам Бендерской центральной городской больницы. Такие Дни открытых дверей включены в Республиканский план мероприятий Года здравоохранения, сообщается на сайте Минздрава

В эту субботу всех желающих готовы принять в консультативной поликлинике при городской больнице с 8:00 до 12:00 часов. Узкие специалисты окажут свою помощь по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Будет проведена информационная работа по диспансеризации, формированию у граждан приверженности к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.

В воскресенье на базе приёмного отделения горбольницы с 8.00 до 15.00 часов у горожан есть возможность пройти осмотр у врача-терапевта. При необходимости будут привлечены узкие специалисты по показаниям (кардиолог, невролог, психиатр, хирург, травматолог).
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
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