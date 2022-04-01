9 и 10 апреля для жителей Бендер открывается возможность обращаться за бесплатными консультациями к специалистам Бендерской центральной городской больницы. Такие Дни открытых дверей включены в Республиканский план мероприятий Года здравоохранения, сообщается на сайте Минздрава
В эту субботу всех желающих готовы принять в консультативной поликлинике при городской больнице с 8:00 до 12:00 часов. Узкие специалисты окажут свою помощь по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Будет проведена информационная работа по диспансеризации, формированию у граждан приверженности к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.
В воскресенье на базе приёмного отделения горбольницы с 8.00 до 15.00 часов у горожан есть возможность пройти осмотр у врача-терапевта. При необходимости будут привлечены узкие специалисты по показаниям (кардиолог, невролог, психиатр, хирург, травматолог).