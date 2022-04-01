В период с 1 по 7 апреля на территории республики зарегистрировано 197 заявлений и сообщений о преступлениях. По 152 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (лицо установлено), 35 краж (по горячим следам раскрыто 17 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано два госдолжника.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1464 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 11 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры – два, Слободзейского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.
С 1 по 7 апреля на территории республики зарегистрировано 12 пожаров. Один человек погиб в Каменке по неосторожности при курении. Один – получил травмы в Тирасполе по той же причине. Кроме того, три пожара зарегистрировано в Слободзейском районе (в с. Незавертайловка, на автодороге Тирасполь – Днестровск и в с. Ново-Котовск), столько же – в Рыбницком районе (в сёлах Михайловка, Жура и Ульма), по одному пожару – в столице (СОТ № 5 «Смородина»), г. Бендеры, Григориопольском (с. Спея) и Каменском (с. Хрустовая) районах. За нарушения правил пожарной безопасности составлено 35 административных протоколов. mvdpmr.org