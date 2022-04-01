Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 1 по 7 апреля на территории республики зарегистрировано 197 заявлений и сообщений о преступлениях. По 152 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (лицо установлено), 35 краж (по горячим следам раскрыто 17 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано два госдолжника.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1464 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 11 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры – два, Слободзейского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.

С 1 по 7 апреля на территории республики зарегистрировано 12 пожаров. Один человек погиб в Каменке по неосторожности при курении. Один – получил травмы в Тирасполе по той же причине. Кроме того, три пожара зарегистрировано в Слободзейском районе (в с. Незавертайловка, на автодороге Тирасполь – Днестровск и в с. Ново-Котовск), столько же – в Рыбницком районе (в сёлах Михайловка, Жура и Ульма), по одному пожару – в столице (СОТ № 5 «Смородина»), г. Бендеры, Григориопольском (с. Спея) и Каменском (с. Хрустовая) районах. За нарушения правил пожарной безопасности составлено 35 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна