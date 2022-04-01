Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о введении с понедельника, 11 апреля, о введении второго, желтого, уровня террористической опасности.
«Внимание! В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный», — сообщил Роман Старовойт, передает gtrkkursk.ru.
Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что на территории региона установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов.
«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — обратился губернатор к курянам.