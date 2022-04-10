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Всемирный банк уточнил, насколько сократится ВВП РФ и Украины

Всемирный банк уточнил, насколько сократится ВВП РФ и Украины

По данным Всемирного банка, внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2022 году из-за санкций сократится на 11,2%.

ВВП Украины упадет на 45,1%, более точная цифра падения будет зависеть от продолжительности боевых действий на территории страны, уточняют аналитики банка. "Мы считаем, что масштаб сокращений будет зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - подчеркивается в документе.

ВВП стран Европы и Центральной Азии, согласно прогнозу, совокупно сократится в текущем году на 4,1%.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.
mk.ru
  • Сегодня, 06:22
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