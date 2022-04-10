По данным Всемирного банка, внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2022 году из-за санкций сократится на 11,2%.
ВВП Украины упадет на 45,1%, более точная цифра падения будет зависеть от продолжительности боевых действий на территории страны, уточняют аналитики банка. "Мы считаем, что масштаб сокращений будет зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - подчеркивается в документе.
ВВП стран Европы и Центральной Азии, согласно прогнозу, совокупно сократится в текущем году на 4,1%.
Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне. mk.ru