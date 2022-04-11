В ЕС разработали план реверсных поставок газа на Украину и в Молдавию на случай, если эти страны столкнутся с перебоями поставок из России, сообщает 11 апреля Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, пишет newsmaker
Как отмечает издание, еврокомиссар подчеркнула, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены. Но, по ее словам, у ЕС есть план на случай, если война приведет к перебоям в поставках из России: "Заказы на поставки российского газа через Украину выросли в понедельник, но остались ниже пропускной способности, в то время как трубопровод Ямал-Европа продолжал течь на восток в Польшу из Германии. Газ, проходящий через магистральный трубопровод России в Европу, Nord Stream, остается высоким и стабильным.
В то время как Европейский Союз на прошлой неделе согласился запретить импорт угля из России — впервые санкции блока были направлены против доходов Москвы от энергоносителей — газ по-прежнему не подвергается штрафам, направленным против страны за ее вторжение в Украину.
У ЕС есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь Украине и Молдове с обратными потоками газа, если война приведет к перебоям в поставках из России, заявила журналистам в Вене комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. Она добавила, что в настоящее время блок не может относиться к России как к надежному партнеру и что возможны сбои." - пишет Bloomberg
Кроме того, Симсон отметила, что в Брюсселе в настоящий момент оценивают, какие трудности возникнут у экономик и граждан стран Евросоюза, если сообщество введет эмбарго на поставки нефти из России.