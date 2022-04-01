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Брянская область на 15 суток ввела высокий уровень террористической угрозы

Брянская область на 15 суток ввела высокий уровень террористической угрозы

Власти Брянской области установили высокий уровень террористической опасности, который будет действовать на территории региона с 11 до 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.


"Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток - с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля", - говорится в сообщении.

В частности, жителям региона рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Брянская область граничит с Украиной. Ранее желтый уровень террористической опасности был введен в Курской области, а также в двух приграничных районах Воронежской области.
  • Сегодня, 17:09
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