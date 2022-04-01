Власти Брянской области установили высокий уровень террористической опасности, который будет действовать на территории региона с 11 до 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток - с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля", - говорится в сообщении.
В частности, жителям региона рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Брянская область граничит с Украиной. Ранее желтый уровень террористической опасности был введен в Курской области, а также в двух приграничных районах Воронежской области.