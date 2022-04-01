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В Молдове очень торопятся запретить Георгиевскую ленту до Дня Победы

В Молдове очень торопятся запретить Георгиевскую ленту до Дня Победы

Георгиевскую ленточку в Молдове намерены запретить до Дня Победы, 9 мая. Во всяком случае, депутат PAS это подтвердил.

Один из авторов инициативы о запрете в Молдове георгиевской ленты, депутат ПАС Лилиан Карп, говорит, что это решение вступит в силу до Дня Победы: через неделю, максимум – две. Заявление прозвучало в рамках интервью радиостанции Europa Libera, сообщает bloknot-moldova.ru

Карп отметил, что, в отличие от других поправок, которые вступят в силу по истечении трёх месяцев с момента публикации в «Официальном мониторе Республики Молдова», это нововведение станет действовать сразу же.

Нормативный акт еще не приняли в третьем чтении, парламент это сделает в ближайшие дни, после чего законодательный акт направят на промульгацию президенту Майе Санду.

За нарушение граждан будут штрафовать. Размер санкции составит до 9 тысяч леев для физических лиц и до 18 тысяч для юридических (эквивалент 450 - 900 евро – прим. ред.).

Ранее экс-президент Молдовы Додон заявил, что есть вещи, ценности и символы, которые невозможно запретить.

Не собирается соблюдать запрет и Гагаузия. Народное собрание Гагаузии осудило эти изменения в законодательство, разработанные депутатами PAS.

"Народное собрание Гагаузии в случае не отмены закона, запрещающего в Молдове Георгиевскую ленточку, до начала мая, сохраняет за собой право принять идентичный законопроект «о разрешении использования Георгиевской ленточки на территории Гагаузии» и сохраняет за собой право провести всеобщий референдум на территории Гагаузии по поводу решения правящей партии PAS", - отмечается в сообщении Народного собрания Гагаузии
  • Сегодня, 17:38
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