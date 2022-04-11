Сегодня в Тирасполе праздник – 78-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Одна из главных дат в его истории. Румынов и немцев, оккупировавших город почти на 3 года, из будущей столицы Приднестровья изгнали в ночь на 12 апреля 1944 года. Советская армия зашла в него в 3 часа утра после долгих и жестоких боёв.
Официальные торжества проходят именно в этот день, но накануне вечером тираспольчане зажигли «Свечу памяти», сообщает novostipmr.com
«Мы собираемся на Мемориале Славы, чтобы почтить память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Зажигаем свечи, кладём цветы на могилы. Тирасполь проводит такие акции 2 раза в год – в канун Дня освобождения города и в ночь перед началом Великой Отечественной войны», – говорит начальник управления социального развития столичной госадминистрации Вера Гальченко.
Сегодня вечером на мемориале было многолюдно. Суворовцы, курсанты военного института, юнармейцы ОГРВ, общественные организации «Наследники Побед», городской молодёжный центр, молодёжь от партии «Обновление», представители Общеприднестровского народного форума, молодёжное движение «Звезда», студенты ПГУ, техникумов и колледжей. Акция впервые проходит так масштабно после двух пандемийных лет (тогда был строгий карантин).
Тирасполь освободили 12 апреля 44-го, а спустя год, 11 апреля 45-го, узники лагеря смерти Бухенвальд подняли восстание. С тех пор это Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
«Мы – последние свидетели тех злодеяний… Помните, что фашизм – это человеконенавистничество, рабство и гибель. Такую участь нацизм готовил целым народам, которых фашисты именовали "недочеловеками", людьми, пригодными для удобрения… В неволю было угнано свыше 2 млн советских детей, 1,8 млн из них были уничтожены. Многие не знали даже своих имён и фамилий, их отрывали от родителей, превращая в исходный материал для экспериментов врачей-изуверов, в корм для собак, сжигали живьём в крематориях, травили газом… У большинства не осталось на земле даже крошечных могильных холмиков. Помните об этом…», – призвала председатель столичного общества бывших узников фашистских концлагерей Татьяна Поято.
«Свечу памяти» сегодня вечером зажгли в том числе и по этому поводу. Ведь то, что представлялось давно забытым и пройденным, оказалось не просто живым, а до жути реальным и, что самое страшное, расположившимся совсем рядом…
«По Европе бродит не призрак фашизма, он рядом с нами… Сегодня ко мне подошла женщина и сказала: "В нашем подъезде появилась фашистская свастика. Кто её нарисовал? Неужели это детская забава?" Я так не считаю, это приводит к очень серьёзным последствиям…», – напомнила бывшая узница концлагеря.
Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил тираспольчан с Днём освобождения города от немецко-румынских захватчиков., сообщает пресс-служба главы государства
Текст приводим полностью:
" Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители города Тирасполь!
От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной освобождения от немецко-румынских захватчиков!
День Освобождения – это один из наиболее чтимых среди тираспольчан праздников. Весна 1944 года стала торжеством справедливости для жителей города. В этот день войска Красной Армии вошли в Тирасполь. С великой радостью встречали их тираспольчане. В город возвращалась мирная жизнь.
Более двух лет длилась оккупация Тирасполя. Она принесла с собой горе и слёзы, сломанные судьбы, гибель людей и массовые репрессии.
Подвиг советского воина, разрушившего основы человеконенавистнической идеологии фашизма, живет и будет жить в сердцах миллионов благодарных потомков. Мы помним! Мы гордимся!
Среди воинов-освободителей, которые принесли мир в города Советского Союза, в страны Западной и Восточной Европы, были и тираспольчане. Их мужество и отвага, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, золотыми буквами вписаны в историю.
Вечная память погибшим! Вечная слава воинам-освободителям!
Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам и всем тираспольчанам крепкого здоровья, благополучия и мира!"
Сегодня города Дубоссары и Григориополь так же отмечают 78 годовщину освобождения от немецко-румынских захватчиков, поздравления и добрые пожелания от имени Президента прозвучали в адрес ветеранов, тружеников тыла и жителей этих городов.