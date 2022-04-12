Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» дать время для погашения долга за газ. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«АО „Молдовагаз“ направило в ПАО „Газпром“ письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», — цитирует главу предприятия Eadaily
По словам Чебана, согласно протоколу от 29 октября 2021 года, который также подписал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, данное соглашение должно было быть подписано до 1 мая 2022 года.
Как сообщало EADaily, выплата долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. По данным «Газпрома», в настоящее время долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $ 433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $ 709 млн.
Ранее, в интервью NM Вадим Чебан заявил, что Moldovagaz надеется на отсрочку по урегулированию долга перед «Газпромом». Аудит, на котором настаивает правительство, едва ли изменит сумму долга. А «Газпром» при определенных условиях сможет поставлять газ в Приднестровье и без контракта с Moldovagaz.
Будет ли отсрочено урегулирование долга перед «Газпромом»?
«Правительство тоже попросило отсрочку. Первые контакты были. Пока сверяем часы. Если речь идет о том, чтобы изменить протокол и контракт, конечно, нужны переговоры. Думаю, что они состоятся в ближайшие дни. На этом этапе консультации будет вести Moldovagaz и информировать министерство… Нужно продлевать эти сроки, мы бы хотели продлить на 10 месяцев или год. Там и работы много, это реальные сроки»
Может ли аудит повлиять на сумму задолженности?
«По нашему мнению, нет. Есть вопросы только по пене — и то по долгу «Тираспольтрансгаза». Задолженность зафиксирована актами сверки и международными аудиторами.
«Газпром» признает результаты аудита?
«Если бы акционеры согласовали техзадание на уровне Наблюдательного совета [Moldovagaz], то вопросов с аудитом бы не возникло. А теперь могут быть интерпретации. Я этого не исключаю».
Что будет если «Газпром» расторгнет контракт 1 мая?
«Думаю, что [в этом случае] Energocom будет покупать газ на рынке, а Moldovagaz будет покупать у Energocom. В летний период такие объемы можно найти на рынке, про зиму сложно сказать. В октябре объем уже увеличивается. Зимой выгодно иметь контракт с производителем. Энергетическая безопасность — это не только рынок, но и доступ к ресурсу».
Что с долгом Приднестровья?
«На этом этапе [вопрос урегулирования приднестровского долга] не обсуждается. На последнем заседании межправкомиссии, в 2020 году, стороны пришли к соглашению, что должна быть оформлена правовая документация по урегулированию задолженности. Мы разработали вариант соглашения, который касался урегулирования долга, тарифного регулирования и внедрения третьего энергопакета… Историческая задолженность — это историческая задолженность. Дальше что? Мы должны понимать, как работать дальше. Если 1 мая Energocom выходит на рынок и будет продавать газ нам, как мы будем поставлять газ в Приднестровье без оплаты? Как рассчитываться с Energocom?.. Наши коллеги в Приднестровье должны об этом думать, потому что правый берег он справится…»
Может ли «Газпром» поставить газ в Приднестровье без контракта с Moldovagaz?
«Да. Через газоизмерительную станцию «Гребеники». В этом случае нужен трейдер со стороны Приднестровья. И это должно происходить с согласия операторов газотранспортной системы Молдовы и Украины. Без «Молдоватрансгаз» это происходить не может. «Тираспольтрансгаз» по закону не может получить такую лицензию, они должны пройти все стадии внедрения Третьего энергопакета». Что с третьим энергопакетом?
«Вопрос по внедрению третьего энергопакета в «Молдоватрансгаз» упирается в вопросы урегулирования задолженности и вопрос активов. Большинство из транспортных активов находятся на балансе Moldovagaz, и их нужно передать на баланс «Молдоватрансгаз». Тут у акционеров разные мнения. «Газпром» воспринимает их как обеспечение долга. В общем, нужно решить вопрос с долгами и можно внедрять хоть четвертый пакет».
Какие зарплаты в Moldovagaz?
«Зарплата в главном офисе компании — 15-17 тыс. леев. В целом средняя зарплата в компании — 11-12 тыс. с учетом надбавок. То, что люди получают на руки».
«Молдовагаз» был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является «Газпром», контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции республика передала в управление «Газпрому».