Жители США из-за высоких цен на топливо стали воровать бензин, пишет журнал The National Interest.
"Поскольку средняя цена на бензин по- прежнему превышает 4,10 доллара за галлон , некоторые отчаявшиеся люди прибегают к воровству топлива на станциях технического обслуживания, чтобы заправить свои автомобили или перепродать его другим за наличные." - сообщает 12 апреля The National Interest
По данным издания, американцы обнаруживают отверстия в бензобаках своих автомобилей. Так, во Флориде арестовали преступную группу, укравшую топлива на 60 тыс. долларов. Ворованный бензин банда использовала как в личных целях, так и на перепродажу.
«Я ехал за едой и остановился на заправке. Я начал заправляться газом, и газ просто извергается во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел на нее, а под бензобаком была дыра», — рассказал новостному агентству Ник Трухильо из Атланты, штат Джорджия .
Полиция Вашингтона опубликовала рекомендации для водителей, желающих защитить автомобиль от злоумышленников.
«В связи с резким и быстрым ростом цен на бензоколонках мы наблюдаем рост хищений газа», — говорится в сообщении департамента полиции .
«В то время как некоторые воры используют резиновые шланги для откачки топлива, мы видим, как современные воры используют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Стоимость повреждения бензобака намного превышает стоимость бензина, и мы рекомендуем вам парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров», — говорится в заявлении.
В США связывают рост цен на топливо с российской спецоперацией на Украине. В марте американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В результате цена бензина на заправках в США значительно выросла.