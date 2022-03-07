Dnestr.TV

 
0

СМИ: американцы воруют бензин из-за роста цен

СМИ: американцы воруют бензин из-за роста цен

Жители США из-за высоких цен на топливо стали воровать бензин, пишет журнал The National Interest.

"Поскольку средняя цена на бензин по- прежнему превышает 4,10 доллара за галлон , некоторые отчаявшиеся люди прибегают к воровству топлива на станциях технического обслуживания, чтобы заправить свои автомобили или перепродать его другим за наличные." - сообщает 12 апреля The National Interest

По данным издания, американцы обнаруживают отверстия в бензобаках своих автомобилей. Так, во Флориде арестовали преступную группу, укравшую топлива на 60 тыс. долларов. Ворованный бензин банда использовала как в личных целях, так и на перепродажу.

«Я ехал за едой и остановился на заправке. Я начал заправляться газом, и газ просто извергается во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел на нее, а под бензобаком была дыра», — рассказал новостному агентству Ник Трухильо из Атланты, штат Джорджия .

Полиция Вашингтона опубликовала рекомендации для водителей, желающих защитить автомобиль от злоумышленников.

«В связи с резким и быстрым ростом цен на бензоколонках мы наблюдаем рост хищений газа», — говорится в сообщении департамента полиции .

«В то время как некоторые воры используют резиновые шланги для откачки топлива, мы видим, как современные воры используют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Стоимость повреждения бензобака намного превышает стоимость бензина, и мы рекомендуем вам парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров», — говорится в заявлении.

В США связывают рост цен на топливо с российской спецоперацией на Украине. В марте американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В результате цена бензина на заправках в США значительно выросла.

СМИ: американцы воруют бензин из-за роста цен
Изображение: Рейтер
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна