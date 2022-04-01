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Украина предлагает применить "иранскую модель" санкций для газа из России

Украина предлагает применить "иранскую модель" санкций для газа из России

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома".

Такая модель предусматривает, что, когда российский газ будет идти в ЕС, то средства за него не будут поступать в РФ, а будут перечисляться на специальные счета, сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Ярослава Демченкова.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ доставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", - заявил Демченков.

Он подчеркнул, что таким образом деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать спецоперацию на Украине.
  • Сегодня, 12:36
  • DTV
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