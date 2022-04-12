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В Одессе начала работать секретная группа НАТО

В Одессе начала работать секретная группа НАТО

Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы - наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках, сообщает РИА Новости

"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, цель группы - "не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР "Нептун".

Ранее сообщалось, что в районе Одессы, около населенного пункта Красноселка, был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников - по данным Минобороны РФ, по базе был нанесен удар высокоточными ракетами "Бастион".
  • Сегодня, 12:59
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