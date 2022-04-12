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Оппозиционный блок парламента Молдовы обжаловал в суде запрет георгиевской ленты и Z

Оппозиционный блок парламента Молдовы обжаловал в суде запрет георгиевской ленты и Z

Оппозиционный блок парламента Молдавии «Коммунисты и социалисты» обжаловали в Конституционном суде изменения в законодательстве, запрещающие демонстрацию георгиевской ленты, а также символа Z. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Соцпартии.

" Депутаты считают незаконными внесенные поправки, поскольку 32 статья Конституции Республики Молдова гарантирует свободу мнений граждан и их выражения. Более того, принятый закон противоречит международной доктрине и практике европейских судов, а также ряду основополагающих актов в области прав человека: Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека и др.

Учитывая, что, согласно основному закону, «Республика Молдова является правовым, демократическим государством, в котором человеческое достоинство, права и свободы человека, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями», депутаты обратились в Конституционный суд с просьбой признать внесенную поправку неконституционной" - заявили депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак

По словам Лебединского, одобренная проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС) инициатива направлена против широко отмечаемого в Молдавии Дня Победы и памяти о подвиге советских солдат. Запрет уже осудили ряд общественных организаций Молдавии, среди которых Союз офицеров и Координационный совет российских соотечественников, сообщает eadaily.com

Также Лебединский отметил, что поправки были внесены вместе с большинством других изменений в кодекс о правонарушениях и оппозиция о них даже не знала.

«Поправки были утверждены во втором чтении. Я не исключаю, что третьего чтения может и не быть, и что решение парламента уже находится на столе президента для промульгации. Поэтому мы идем по процедуре», — объяснил он.

Президент ПМР прокомментировал скандальный законопроект, который рассматривается парламентом Молдовы.

Принятие молдавским парламентом закона о запрете георгиевской ленты объясняется стремлением Молдовы следовать политике стран Евросоюза. Об этом Президент ПМР Вадим Красносельский заявил во время общения с журналистами по окончании церемонии возложения цветов на тираспольском Мемориале Славы.

«Молдова стремится в европейскую семью, они же подали заявку. Надо следовать определенным критериям и принципам, - сказал Президент ПМР. - Один из них – это запрет георгиевской ленты. Запрет показа фильмов о Великой Отечественной войне. Потом еще что-нибудь придумают. Есть же алгоритм определенный, и надо этот алгоритм исполнить, иначе не возьмут», - цитирует слова Президента ПМР novostipmr

  • Сегодня, 13:51
  • DTV
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