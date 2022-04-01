Итоги реализации программы субсидирования процентных ставок по льготным кредитам на развитие производства и сельского хозяйства в 2021 году обсудили сегодня в Правительстве. В онлайн-диалоге приняли участие Глава исполнительной ветви власти Александр Мартынов, Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, представители Фонда госрезерва и банковского сообщества.
Данный проект запущен по инициативе Правительства в 2018 году. Он стал ответом на давно формирующийся спрос на дешевые кредиты, которые способствовали бы укреплению и расширению промышленных и сельхоз предприятий. Классический механизм кредитования, действовавший до 2018 года, практически не работал ввиду высокой стоимости заемных средств, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«При таком положении дел трансформировать эти сбережения в инвестиции не представлялось возможным. Именно по этой причине при всех трудностях с бюджетом Правительством была предложена программа субсидирования процентных ставок для того, чтобы уравнять или сделать чуть ниже эффективную процентную ставку по сравнению с уровнем рентабельности капитала так, чтобы эти кредиты могли стать доступными с точки зрения экономической эффективности для предприятий», - пояснил позицию исполнительной власти Премьер.
На сегодняшний день проект успешно работает и смог доказать свою продуктивность. Особую значимость он приобретает в связи с тем, что с привлечением внешнего капитала в республике по ряду объективных причин есть определенные сложности. Сегодня, когда ряд программ развития приостановлены, вопреки сложной внешнеэкономической обстановке Правительством принято решение о продолжении ее реализации для поддержки в первую очередь сельхоз предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.
Подробнее на основных показателях 2021 года остановился в своем докладе Сергей Оболоник. Так, в первом квартале программа кредитования на инвестиционные цели была реализована в виде субсидирования части процентной ставки 7% годовых путем уменьшения начисленных сумм налога на доходы банков. За этот период было предоставлено пять кредитов на общую сумму эквивалентную 1,2 млн евро. Причем три из них – для аграриев.
Во втором квартале был запущен новый источник кредитования путем субсидирования части процентной ставки в размере 6% годовых от суммы непогашенного кредита за счет средств республиканского бюджета в рамках Фонда развития предпринимательства. Правом на получение дешевых займов воспользовались организации, представляющие сферу строительства, промышленности, сельского хозяйства и туризма (с октября). Срок возврата средств составляет 5-7 лет.
С апреля по декабрь минувшего года было выдано 26 льготных кредитов на общую сумму эквивалентную 5 млн евро. В сфере сельского хозяйства – 19 из них на общую сумму 4 млн евро.
«Всего в 2021 году был предоставлен 31 кредит 29 заемщикам на сумму эквивалентную 6,2 млн евро. В 2021 году 71% кредитов выдан аграриям. Это 22 кредита на сумму 5,3 млн евро, половина из которых выдавались на цели развития мелиорации», - подвел итог Вице-премьер.
Стоит отметить, что остальную часть средств сельхозпроизводители направили на строительство холодильных камер, коровников, приобретение сельхозтехники и поголовья скота.
В целом сумма предоставленной государственной поддержки в 2021 году достигла 33,7 млн рублей.
За период действия программы, то есть за четыре года, три приднестровских банка выдали 153 кредита 103 заемщикам в сумме эквивалентной 39 млн евро. При этом совокупная величина господдержки составила 63,5 млн рублей.
Для оценки эффективности проведен предварительный анализ отдельных предприятий, которые стали участниками проекта. В результате полученные показатели отражают значительное улучшение как финансово-хозяйственного положения организаций, так и рост налоговых отчислений в казну.
По итогам 2021 года по сравнению с 2018 годом зафиксирован рост объема производства на 30% или в номинальном выражении 800 млн рублей. Чистая прибыль увеличена в 2,5 раза, а это 280 млн рублей.
Рост итоговой суммы налогов отмечен на 35%, то есть 59 млн рублей. При этом Сергей Оболоник подчеркнул, что расходы бюджета на господдержку практически покрываются. В актив здесь идут и новые рабочие места, которых создано 476, и увеличение ВВП. Стоит отметить и рост заработных плат в пределах 35%.
Если говорить о текущей ситуации и планах на ближайшую перспективу, то на данный момент в программе развития размещено 9,5 млн рублей. При этом идет интенсивное заключение договоров, поскольку предприятия проявляют активный интерес к проекту.
На приращение объемов заимствований ресурсы на текущий момент составляют порядка 1 млн рублей. Кроме того, сформирован резерв по итогам прошлого периода, который также может быть направлен на расширение программы льготного кредитования. Однако детальное обсуждение этого направления перенесено на конец мая. Именно к этому моменту будет сформирован прогноз социально-экономического развития республики на основании актуальных данных.
Отдельно участники онлайн-встречи остановились и на таком направлении как орошение. Государство продолжает субсидировать ГУП «Республиканские оросительные системы». Потребность в такой поддержке возникает на фоне того, что вода для полива полей отпускается по тарифу ниже экономически обоснованного. На это направляется еще порядка 20 млн рублей, напомнил Премьер.
«Вот эти меры господдержки, а также в виде льготного кредитования, действительно послужили драйвером развития мелиорации в нашей республике, что вылилось в стремительный рост урожайности, экспорта зерновых и технических культур», - отметил Александр Мартынов.
По мнению Премьера, на фоне колоссальной государственной поддержки достигаемые экономические результаты сельхозпроизводителей требуют более взвешенного подхода в плане налогового регулирования. Свою позицию по этому направлению Минэкономразвития и Минсельхоз должны представить в Правительство не позднее 1 мая.
Завершая встречу, Александр Мартынов выразил благодарность за хорошую совместную работу исполнительных органов власти и банковского сообщества по привлечению инвестиций в экономику. источник