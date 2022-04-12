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Визитка Владимира Жириновского продается за 1 млн рублей

Визитка Владимира Жириновского продается за 1 млн рублей

На «Авито» торгуют предметами, связанными с ушедшим из жизни лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

После смерти Жириновского на «Авито» стали размещать объявления о продаже его меморабилии. На сайте маркетплейса можно найти напечатанную в 1990-е визитку лидера ЛДПР с его личной подписью — она выставлена на продажу по цене 1 млн рублей. Написанные Владимиром Вольфовичем от руки записки продаются по 300 тыс. рублей каждая, а отправленные им письма стоят на 100 тыс. рублей дешевле, пишет gazeta.ru

Торгуют и памятными подарками Владимира Жириновского. На «Авито» пытаются реализовать жилет для стендовой стрельбы с фамилией лидера ЛДПР на спине за 1 млн рублей, часы «Президентские» с его портретом на циферблате за 825 тыс. рублей и кепки с его автографом за 100 тыс. рублей.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Владимир Вольфович умер на 76-м году жизни после продолжительной борьбы с COVID-19. 8 апреля лидера ЛДПР похоронили на Новодевичьем кладбище.
  • Сегодня, 14:42
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