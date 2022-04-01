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В Бендерах в подвале многоквартирного дома обнаружены боеприпасы

В Бендерах в подвале многоквартирного дома обнаружены боеприпасы

Работники «КоммуналДорСервис» 11 апреля наводили порядок в подвальном помещении одного из многоквартирных домов в центральном районе г. Бендеры.

Среди мусора и различного хлама обнаружили брезентовую сумку, содержимое которой насторожило. Об этом сообщили в милицию, сообщает пресс-служба МВД ПМР

На место прибыли правоохранители и представители четырёхсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил.

В сумке лежали три магазина от автомата Калашникова с патронами калибра 5.45 мм. Специалисты предполагают: боеприпасы хранились в подвале со времён боевых действий 1992 года.

Опасную находку изъяли. В настоящее время устанавливается, кому может принадлежать сумка.
  • Сегодня, 14:56
  • DTV
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