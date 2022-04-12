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Лукашенко обвинил Британию в причастности к инциденту в Буче

Лукашенко обвинил Британию в причастности к инциденту в Буче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о причастности Великобритании к ситуации в украинском городе Буча.

"Это как в Буче, все кричат. Надо было ввести очередной пакет (санкций - ИФ). Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию психологическую, которую провели англичане", - сказал Лукашенко во вторник на пресс-конференции после переговоров с главой России Владимиром Путиным на космодроме Восточный, сообщает interfax

"Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки автомобилей, на которых приехали в Бучу и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада", - заявил президент Белоруссии.

В свою очередь Путин назвал фейком сообщения о гибели гражданских лиц в Буче от рук российских военнослужащих.

Президент РФ напомнил, что информация Вашингтона о наличии химического оружия, которая стала поводом для вторжения американских войск в Ирак, оказалась фейком. "Такой же фейк и в Буче", - сказал Путин.

По словам Путина, белорусский коллега передал ему документы. "Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", - сказал российский лидер.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорическим образом отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.


Элитный спецназ США и Великобритании обнаружили на Украине - сообщает сегодня lenta.ru

Бойцы элитных военных спецподразделений из США и Великобритании находятся на территории Украины с самого начала спецоперации российских войск, пишет издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской разведке.

Репортер издания Жорж Мальбруно указал в соцсетях, что речь идет об элитных подразделениях специального назначения SAS и американских «Дельтах» (спецподразделение Delta Force — прим. «Ленты.ру»).

Он отметил, что недавний визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев свидетельствует о том, что Соединенное Королевство является главным союзником республики в развивающемся конфликте.

Ранее журналисты Daily Mail раскрыли детали тайного визита Джонсона в Киев. По их данным, премьер-министр Великобритании использовал автомобиль, вертолет, военный самолет и поезд для того, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
  • Сегодня, 16:11
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