В марте инфляционные процессы в Приднестровье ускорились. Сводный индекс потребительских цен в прошлом месяце достиг 2,3%, а с начала года – 4,4%. Подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары. Не в последнюю очередь это связано с событиями в Украине и усложнившимися логистическими цепочками по доставке товаров, грузов и сырья в ПМР. Украинский кризис начинает всё больше сказываться на приднестровской экономике.
Как сообщает государственная служба статистики Министерства экономического развития республики, инфляция на продовольственном рынке за март составила в Приднестровье 3,5% (с начала года – 7%). Выросли в цене кондитерские и колбасные изделия и копчености, мясные консервы, сахар, растительное масло, мука. Продолжал дорожать картофель, причём существенно – на 12,2%, передает novostipmr.com.
В категории «прочие продовольственные товары» средний рост цен составил более 20%.
Заметной была и непродовольственная инфляция – в марте она достигла 2%. Основным триггером здесь стало удорожание топлива, в том числе на фоне продолжающихся резких колебаний на мировом рынке нефти. Кроме того, поднялись цены на вычислительную технику, стройматериалы, товары бытовой химии, бумагу, ювелирные изделия. Резко подорожали спички (на 14%) и хозяйственное мыло (почти на 16%).
Инфляция в секторе услуг оказалась более умеренной – в пределах 0,6%. Здесь прежде всего выросли в цене сжиженный газ (более чем на 15%), а также услуги пассажирского транспорта (+6,5%). Как и раньше, сдерживающее влияние на инфляционные процессы в этом сегменте оказывают стабильные цены на коммунальные услуги.
В соседней Молдове мартовская инфляция превысила 4% (а с начала года – уже 9,15%). В России этот показатель ускорился до 7,6%, и это рекорд с января 1999 года.
Новые отметки продолжал покорять и Индекс ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). Согласно данным, опубликованным 8 апреля, он тоже пришел к очередному историческому максимуму в 159,3 пункта. Рост индекса отмечается по всем пяти основным его позициям: мясу, сахару, молочной продукции, зерновым культурам и растительным маслам. При этом по последним двум он в марте носил взрывной характер (увеличение цен составило от 17% до 23%). Это также происходит на фоне кризиса в Украине, которая является одним из ведущих мировых экспортеров и зерна, и растительного масла. novostipmr.com