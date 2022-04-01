Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
МРЭО г. Бендеры временно переехало в Тирасполь
МРЭО г. Бендеры временно переехало в Тирасполь. Сотрудники временно предоставляют госуслуги в здании МРЭО столицы по адресу: г. Тирасполь, ул. Ушакова, 14.
Телефон для справок: 0 (533) 7-14-91.
Связано это с ремонтом, который проходит в бендерском отделении. Как только все работы завершат, инспекторы МРЭО продолжат оформление госуслуг по адресу: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14а.
mvdpmr.org
- Сегодня, 12:54
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.