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МРЭО г. Бендеры временно переехало в Тирасполь

МРЭО г. Бендеры временно переехало в Тирасполь

МРЭО г. Бендеры временно переехало в Тирасполь. Сотрудники временно предоставляют госуслуги в здании МРЭО столицы по адресу: г. Тирасполь, ул. Ушакова, 14.

Телефон для справок: 0 (533) 7-14-91.

Связано это с ремонтом, который проходит в бендерском отделении. Как только все работы завершат, инспекторы МРЭО продолжат оформление госуслуг по адресу: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14а.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:54
  • DTV
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