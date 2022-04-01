На площадке Правительства обсудили исполнение данных ранее поручений, адресованных профильным ведомствам в части укрепления материально-технического и кадрового обеспечения таких учреждений, как ГУ «Республиканский специализированный Дом ребенка», ГОУ «Бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей инвалидов».
В ходе онлайн-встречи министр по социальной защите и труду доложила о том, что вопрос дополнительного финансирования для обеспечения детским питанием воспитанников домов ребенка был решен. Статью профинансировали из Резервного фонда Правительства. Как отметила Елена Куличенко, детские дома обеспечены питанием до августа, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
По поручению Премьера определена потребность на ремонт системы отопления Республиканского дома ребенка. Данный объект был включен в программу ФКВ-2022, необходимая сумма, а именно 1,8 млн. рублей, внесена в проект закона о республиканском бюджете. Окончательное решение будет принято при рассмотрении законопроекта в Верховном Совете.
Еще одно поручение – включить дополнительные работы по ремонту детских площадок на территории домов ребенка в программу Фонда капвложений на 2022 год (в случае стабилизации текущей ситуации), либо включить в обязательном порядке необходимые расходы в программу ФКВ-2023. Это касается и дополнительного финансирования ремонта дороги, прилегающей к Бендерскому детскому дому.
«В этом направлении срок до 1 августа 2022 года. В мае мы еще раз оценим ситуацию, если она будет позволять, то мы постараемся включить эти объекты в этом году, чтобы уже в этом году эти работы были сделаны. Если нет, то на следующий год мы обязательно это включим. Протокольное поручение остается на контроле», – обозначил Глава Правительства Александр Мартынов.
Следующий вопрос повестки – изменение сроков и порядок выплаты пособий по трудоустройству детям-сиротам. Глава Минсоцзащиты доложила, что соответствующий законопроект был разработан и направлен в Правительство.
Также обсудили вопрос предоставления необходимой одежды детям из малоимущих и неблагополучных семей, обучающихся в ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат». Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства. Уже во втором квартале одежду и обувь для ребят закупят.
Коснулись и проведения оптоволокна и обустройства кабинета информатики в Бендерском детском доме. По словам главы Минцифры, необходимое оборудование было получено, сейчас ведутся работы по установке и подключению внутренних сетей. Большая часть работы в этом направлении уже сделана.
В завершении совещания Александр Мартынов затронул вопрос о строительстве нового здания для ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей инвалидов». Сейчас идет работа над проектом. Предлагается заложить первые лимиты на будущий год, чтобы начать строительство и завершить его в течении нескольких лет.
«Это важный проект, я думаю, что если не будет никаких серьезных колебаний в экономике и будет работать Фонд капитальных вложений, то в течении нескольких лет этот проект вполне нам по плечу», – отметил Председатель Правительства.