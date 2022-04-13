Dnestr.TV

 
0

Заявление МИД ПМР о продолжающейся блокаде импорта медикаментов

Заявление МИД ПМР о продолжающейся блокаде импорта медикаментов

Молдова так и не пропустила транспорт с лекарствами, которые нужны Приднестровью. Грузы находятся на таможне в Бульбоках более 2 недель.

6 апреля на заседании представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы молдавская сторона публично пообещала не позднее 11 апреля пропустить грузы одной из компаний-импортеров, которые находились на таможенном посту РМ в Бульбоках с 27 марта и 1 апреля. Однако эти обещания до сих пор не выполнены.

Последние дни представитель по политическим вопросам от РМ не реагирует на приднестровские запросы ни на уровне прямых рабочих контактов, ни в официальном режиме.

приводим полный текст заявления МИД ПМР

Заявление МИД ПМР о продолжающейся блокаде импорта медикаментов
13/04/22

Министерство иностранных дел констатирует тот факт, что Молдова продолжает применять административно-бюрократические барьеры и ограничения в отношении приднестровских импортеров.

Так, 6 апреля с.г. на заседании представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы с участием приднестровских фармкомпаний молдавской стороной было дано публичное обещание не позднее 11 апреля с.г. пропустить грузы одной из компаний-импортеров, которые находились на таможенном посту РМ в Бульбоках с 27 марта и 1 апреля с.г. Однако эти обещания исполнены не были.

Последние дни представитель по политическим вопросам от РМ не реагирует на приднестровские запросы ни на уровне прямых рабочих контактов, ни в официальном режиме, самоустраняясь от исполнения своих обещаний в рамках переговоров с Приднестровьем.

Вместо того, чтобы содействовать пропуску товаров, находящихся более двух недель на таможенных постах РМ, и помогать решению острых гуманитарных проблем, молдавский переговорщик озвучивает в СМИ противоречащие фактам спекулятивные заявления, тщетно пытаясь создать видимость отсутствия комплексных ограничений для Приднестровья.

Блокируя механизм приднестровского импорта медикаментов, Кишинев пробует прикрыться соглашением о свободной торговле с Европейским союзом, однако упускает тот факт, что половина задержанных лекарств произведена непосредственно в странах ЕС, что нивелирует всю молдавскую логику.

Расцениваем отказ официального представителя РМ от выполнения им же озвученных заверений о решении конкретных проблем как преднамеренно неадекватный подход, направленный на подрыв доверия и разрушение механики самого переговорного процесса.

Эта патологическая неспособность исполнять взятые обязательства, а также попытка использовать мировой и региональный кризис для усиления блокады Приднестровья должны получить соответствующую оценку международных участников процесса урегулирования.

Считаем недопустимыми, антигуманными и не имеющими оправданий блокадно-ограничительные действия РМ, наносящие ущерб приднестровским гражданам, включая наименее защищенные категории людей, остро нуждающиеся в получении задержанных Молдовой лекарств.
  • Сегодня, 15:58
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна