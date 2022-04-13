Молдова так и не пропустила транспорт с лекарствами, которые нужны Приднестровью. Грузы находятся на таможне в Бульбоках более 2 недель.
6 апреля на заседании представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы молдавская сторона публично пообещала не позднее 11 апреля пропустить грузы одной из компаний-импортеров, которые находились на таможенном посту РМ в Бульбоках с 27 марта и 1 апреля. Однако эти обещания до сих пор не выполнены.
Последние дни представитель по политическим вопросам от РМ не реагирует на приднестровские запросы ни на уровне прямых рабочих контактов, ни в официальном режиме.
приводим полный текст заявления МИД ПМР
Заявление МИД ПМР о продолжающейся блокаде импорта медикаментов 13/04/22
Министерство иностранных дел констатирует тот факт, что Молдова продолжает применять административно-бюрократические барьеры и ограничения в отношении приднестровских импортеров.
Так, 6 апреля с.г. на заседании представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы с участием приднестровских фармкомпаний молдавской стороной было дано публичное обещание не позднее 11 апреля с.г. пропустить грузы одной из компаний-импортеров, которые находились на таможенном посту РМ в Бульбоках с 27 марта и 1 апреля с.г. Однако эти обещания исполнены не были.
Последние дни представитель по политическим вопросам от РМ не реагирует на приднестровские запросы ни на уровне прямых рабочих контактов, ни в официальном режиме, самоустраняясь от исполнения своих обещаний в рамках переговоров с Приднестровьем.
Вместо того, чтобы содействовать пропуску товаров, находящихся более двух недель на таможенных постах РМ, и помогать решению острых гуманитарных проблем, молдавский переговорщик озвучивает в СМИ противоречащие фактам спекулятивные заявления, тщетно пытаясь создать видимость отсутствия комплексных ограничений для Приднестровья.
Блокируя механизм приднестровского импорта медикаментов, Кишинев пробует прикрыться соглашением о свободной торговле с Европейским союзом, однако упускает тот факт, что половина задержанных лекарств произведена непосредственно в странах ЕС, что нивелирует всю молдавскую логику.
Расцениваем отказ официального представителя РМ от выполнения им же озвученных заверений о решении конкретных проблем как преднамеренно неадекватный подход, направленный на подрыв доверия и разрушение механики самого переговорного процесса.
Эта патологическая неспособность исполнять взятые обязательства, а также попытка использовать мировой и региональный кризис для усиления блокады Приднестровья должны получить соответствующую оценку международных участников процесса урегулирования.
Считаем недопустимыми, антигуманными и не имеющими оправданий блокадно-ограничительные действия РМ, наносящие ущерб приднестровским гражданам, включая наименее защищенные категории людей, остро нуждающиеся в получении задержанных Молдовой лекарств.