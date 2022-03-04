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Господдержка иностранных граждан, прибывших из Украины

Господдержка иностранных граждан, прибывших из Украины

Проживание, питание, социальная помощь и официальное трудоустройство. Такие возможности в скором времени будут предоставлены государством прибывшим в Приднестровье жителям Украины. Верховный Совет сегодня на пленарном заседании принял в первом чтении законопроект «О мерах государственной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Украины и временно находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики». В режиме законодательной необходимости его направил Президент ПМР, сообщает пресс-служба Верховного Совета

По данным на 13 апреля, которые представил Оперативный штаб по оказанию содействия иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на территории ПМР, с 24 февраля:

– в Приднестровье въехало – свыше 29 300 иностранных граждан;

– из них зарегистрировалось в ПМР – почти 23 000;

– воспользовалось центрами для беженцев – 1580 человек.

– в пунктах временного проживания находятся – 435 постояльцев (172 из них – дети);

Проект закона предлагает предусмотреть возможность временного трудоустройства прибывших в республику из Украины иностранных граждан и лиц без гражданства в упрощенном порядке и расторжения трудового договора в трехдневный срок, бесплатно предоставлять необходимые медосмотры для трудоустройства, оказывать социальную помощь, а детям – возможность посещать детские сады и школы в Приднестровье, получать бесплатное питание и письменные принадлежности для учёбы.

«Инициатива касается трудоустройства в упрощённом порядке - без оформления трудовых книжек, без оформления свидетельства пенсионного страхования (по желанию иностранного гражданина будут оформляться), а также выдачи документов и всех приказов по трудоустройству, увольнению.

В случае подачи заявления, смогут покинуть рабочее место в течение 3 дней. Я сегодня озвучил на пленарном заседании, что там, где требуется соответствующее образование, но сейчас необходима нострификация в нашем Минпросе. В законопроекте мы эту норму исключаем. И на работу иностранные граждане, прибывшие из Украины, будут приниматься на основании соответствующего диплома об образовании другого государства. И уже есть такие случаи», - отметил в комментарии журналистам председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению ВС ПМР Сергей Чебан.

Представляя законопроект, министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко отметила, что в центры социальной защиты в разных городах республики в поисках работы обращаются жители Украины, 4 человека уже трудоустроены. По данным главы Минсоцзащиты, бесплатное питание получают: в школах – 556 детей иностранных граждан, прибывших из Украины, в детских садах – 343 ребенка, 6 детей – в коррекционных учреждениях.

«На цели и реализацию данного законопроекта на данный момент средства направляются из Резервного фонда Правительства (из республиканского бюджета), а на питание детей – из муниципальных бюджетов в рамках лимитов», - отметила Елена Куличенко.

Верховный Совет принял законопроект в первом чтении. Профильный Комитет вместе со специалистами Министерства по социальной защите и труду проведет работу по подготовке ко второму чтению законопроекта «О мерах государственной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Украины и временно находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики». А затем вынесет его для принятия в окончательном чтении на пленарное заседание Верховного Совета ПМР.
  • Сегодня, 16:11
  • DTV
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