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"Опасное вождение" и штрафы за дрифт

"Опасное вождение" и штрафы за дрифт

Определение «опасное вождение» и штрафы за него появятся в Кодексе ПМР об административных правонарушениях. На сегодняшнем пленарном заседании Верховный Совет ПМР принял в первом чтении законодательную инициативу Президента ПМР о дополнении Кодекса об административных правонарушениях статьёй 12.40 «Опасное вождение», сообщает пресс-служба Верховного Совета

При условии, что нарушения происходят в коротком отрезке времени и следуют друг за другом.

Речь, в первую очередь, идет о невыполнении при перестроении требования уступить дорогу, перестроении при интенсивном движении, несоблюдении безопасной дистанции, резком торможении, если оно не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, и поведения, создающего угрозу жизни и здоровью людей или причинения материального ущерба.

Также в категорию «опасное вождение» предлагается включить дрифт на дорогах – это намеренно управляемый занос автомобиля.

Однако сейчас, считают представители МВД и депутаты профильного парламентского Комитета, критерии самого термина «опасное вождение» нуждаются в уточнении. Что же касается неоднократного нарушения, то зафиксировать это можно только с помощью фото или видео.

Опасное вождение и намеренно управляемый занос автомобиля повышает опасность дорожного движения. Во избежание создания аварийных ситуаций предлагается установить административную ответственность за дрифт выше, чем за нарушение других запретов, предусмотренных Правилами дорожного движения – штраф в размере от 50 до 100 РУ МЗП. Это от 920 до 1840 рублей.
  • Сегодня, 16:56
  • DTV
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