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НИИ сельского хозяйства передал на районирование 15 сортов и гибридов своей селекции

НИИ сельского хозяйства передал на районирование 15 сортов и гибридов своей селекции

Сельхозпредприятия Приднестровья активно ведут посевную кампанию: сеются зерновые и зернобобовые, а также овощные культуры. При установлении оптимальных температурных условий почвы начнётся и сев бахчевых культур.

Лидером приднестровского рынка по производству качественных семян сортов и гибридов овощебахчевых культур является Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, пишет novostipmr.com.

«Сорта и гибриды овощебахчевых культур института востребованы, высокоурожайны, транспортабельны и проявляют устойчивость к болезням и вредителям, а по вкусовым качествам плодов и производимой овощной продукции превосходят зарубежные аналоги, - отмечают в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов. – Большинство сортов и гибридов селекции института относятся к универсальному направлению использования, то есть пригодны как для употребления в свежем виде, так и для переработки».

Научно-исследовательский институт ведёт селекцию и первичное семеноводство по таким овощным и бахчевым культурам, как томат, перец сладкий, баклажан, кукуруза сахарная, горох овощной, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла и морковь столовые, огурец, арбуз, дыня, кабачок, тыква масличная и мускатная, патиссон. Кроме того, первичное семеноводство ведётся по кукурузе зерновой, люцерне, укропу, петрушке.

В 2021 году селекционерами НИИ было выращено 2086,6 кг семян, из которых 252,4 кг – по договорам о первичном семеноводстве, заключенным институтом с сельхозпредприятиями. Часть выращенных семян научные лаборатории используют для проведения опытов, большая - идёт на реализацию. Часть элитного семенного материала передается по договорам о первичном семеноводстве аграрным хозяйствам, которые осуществляют размножение сортов и гибридов селекции института. В 2021 году было заключено 12 договоров с отечественными и зарубежными семеноводческими хозяйствами.

За последние 5 лет в реестр сортов и гибридов, разрешенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике, внесено 28 сортов и гибридов овощных культур селекции института. В их числе 16 гибридов F1 томата, сорт и гибрид баклажана, 8 гибридов F1 огурца, по одному гибриду F1 кукурузы сахарной и капусты белокочанной.

Селекционеры института тесно сотрудничают с приднестровскими аграриями в плане сортового районирования – проведения испытания сортов и гибридов сельхозкультур для определения целесообразности их использования в местных условиях.

В настоящее время сельскохозяйственным предприятиям на районирование передано 15 сортов и гибридов селекции института. В частности, 6 гибридов F1 томата, 2 гибрида F1 огурца, 4 гибрида F1 кукурузы сахарной и по одному сорту перца сладкого, арбуза и дыни.
novostipmr.com
  • Сегодня, 21:31
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