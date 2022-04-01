Во втором окончательном чтении депутаты Верховного Совета приняли изменения в Закон ПМР «О безопасности дорожного движения». Они уточняют права водителей с категорией В. Речь идет о возможности управления легковым автомобилем с присоединенным к нему прицепом.
Законопроект уточняет, что вес прицепа может превышать 750 кг. При условии, что прицеп не тяжелее самого автомобиля, а их общий вес не превышает 3,5 тонн. В этом случае водитель может пользоваться своими водительскими правами, в которых у него лишь категория В.
В действующем законодательстве для прицепа весом более 750 кг, вне зависимости от веса автомобиля, водителю требовалось получить дополнительно категорию С1, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Однако, по мнению автора законодательной инициативы парламентария Григория Дьяченко, подобное ограничение никак не может сказываться на безопасности дорожного движения. Депутат предложил изменить подход. Теперь водитель с категорией В при использовании прицепа должен немного вспомнить математику и подсчитать общий вес прицепа с автомобилем (не более 3,5 т) и учесть, что машина должна быть тяжелее прицепа. Подобные нормы, отметил за пленарном заседании Григорий Дьяченко, действуют и в России, и на Украине.
«В Приднестровье есть градация водительских удостоверений и права на управления определенными транспортными средствами. Но эта градация отличается от международных. И, соответственно, возникают вопросы при использовании нашего водительского удостоверения. Для того, чтобы этого не было, чтобы люди могли ими пользоваться на равных с водителями, которые имеют водительское удостоверение других государств, и было предложено: люди с категорией В сейчас могут управлять легковыми автомобилями и прицепами по определенной массе. Верховный Совет сегодня с этим согласился», - прокомментировал автор законодательной инициативы Григорий Дьяченко.
Сегодня законопроект депутаты приняли во втором окончательном чтении. Документ направлен на подпись Президенту. vspmr.org