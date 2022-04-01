Аналитики Picodi.com рассмотрели пенсионные выплаты в 44 странах мира и проверили, хватает ли этих денег на поддержание минимально комфортного уровня жизни. Так же аналитики изучили государственные пенсии первого уровня (так называемая пенсия по возрасту), т.е. регулярные ежемесячные пособия для людей пенсионного возраста.
В ряде стран пенсия не подлежит ни налоговым, ни социальным вычетам. В других же пенсия приравнивается к доходу, из которого следует вычитать подоходный налог. Есть также страны, в которых из пенсии взимаются страховые отчисления на государственное медицинское обслуживание. Чтобы рейтинг был правомерным, мы сравнивали суммы нетто, т.е. те деньги, которые пенсионер реально получает на свой счёт или на руки.
Среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители Норвегии — 1 797 € в месяц согласно последним официальным данным. Высокими пенсионными выплатами выделяются также Швейцария (1 704 €) и США (1 482 €).
В Молдове согласно последним официальным данным пенсию по возрасту получают более 520 тыс. человек, а средняя пенсионная выплата составляет 2 595 L или 128 € (43-е место рейтинга).
Также низкие выплаты получают пенсионеры в Албании (128 €) и Украине (110 €).
Внимание: данные цифры относятся только к пенсии по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа. Иные виды пенсии (например, накопительная пенсия или пенсия по добровольному негосударственному пенсионному обеспечению) не являются обязательными. Как правило, средства, накопленные благодаря этим видам пенсий, пенсионер может выводить единовременно по достижении пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в данное исследование невозможно. Продуктовая корзина пенсионера
Для данного исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов со средней пенсией по возрасту. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, сыр, мясо, рыба, фрукты и овощи. Этот список сформирован на основе рекомендаций ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную месячную потребность в питательных веществах среднестатистического возрастного человека.
Стоимость основных продуктов питания в марте 2022 года составляет 1 536,30 L. Таким образом минимальная продовольственная корзина равна 59,2% от средней пенсии по возрасту в Молдове.
Где можно прожить на пенсию
У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее мы решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официальной средней пенсионной выплаты пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.
Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.
Молдова в этом рейтинге расположилась на 39-м месте из 44 стран с результатом 59,2%, опережая Вьетнам (60,5% и 40-е место) и Перу (65,5% и 41-е место).
В данном рейтинге Украина, Беларусь и Албания занимают последние места. Пенсионеры этих стран тратят на базовый продуктовый набор 84,9%, 76,7% и 72,8% от пенсионных выплат соответственно. Методология и источники данных
В данном исследовании мы сравнивали среднестатистические государственные пенсионные выплаты, которые относятся к пенсии по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа. Это ежемесячная пенсия нетто (т.е. после обязательных выплат, если таковые имеются), размер которой указан на официальных порталах правительств, министерств либо учреждений социального обеспечения. В странах, где соответствующие органы публикуют размер еженедельных выплат, мы умножили эти суммы на 52 (количество полных недель в году) и разделили их на 12.
Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций ВОЗ и некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания для пожилых людей. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за I квартал 2022 г.