«На повестке дня у нас тема антикризисных мероприятий, которые необходимо в кратчайшие сроки подготовить и реализовать с целью поддержки экономики и граждан нашей республики. Речь идет, в первую очередь, о сохранении ритмичности работы предприятий, о сохранении трудовых коллективов так, чтобы мы могли пройти этот очередной непростой период времени в экономике, сохранив при этом производственный потенциал Приднестровья и трудовые коллективы», - открыл онлайн-встречу Председатель Правительства Александр Мартынов, обозначив цели и задачи на ближайшую перспективу.
Сегодня Глава исполнительной ветви власти провел расширенное совещание с представителями профильных органов власти, банковского сектора, деловых кругов и общественности. Предыдущая встреча по данной теме прошла две недели назад.Обсуждение антикризисных мер на площадке Правительства с бизнес-сообществом стало эффективной практикой. Благодаря такому взаимодействию значительно повышается результативность инициатив, направленных на минимизацию последствий кризисных явлений как для крупных предприятий, так и для небольших фирм и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба Правительства.
В ходе встречи Вице-премьер – министр экономического развития представил законопроект, сформированный на основе предложений исполнительных органов власти и бизнеса. Предлагается внести изменения в действующий закон «О некоторых дополнительных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов». А именно включение новой главы, нормы которой будут действовать до конца 2022 года.
Все антикризисные меры разделены на блоки. Первый из них связан с налоговой политикой. Здесь разработчики предусмотрели возможность установления нулевой ставки налогообложения по единому социальному налогу и налогу на доходы физлиц в отношении выплат за время простоя по причинам независящим от работодателя и работника.
Не будет облагаться налогом и доход организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения на время нахождения в простое работников
В отношении доходов физических лиц, полученных по трудовым договорам с организациями, оказывающими услуги по информационно-вычислительному обслуживанию, будет применяться ставка в 8%.
Юридическим лицам планируют предоставить право вносить авансовые платежи за IIIIIIкварталы 2022 года в размере ¼ за каждый квартал части суммы платы за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами.
Также будут предусмотрены отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов на срок в пределах текущего финансового года без начисления пени.
Таможенное регулирование
Государство готово предоставить возможность продления не более чем пять лет срока действия таможенной процедуры временного ввоза. Также предоставления возможности помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без фактического вывоза транспортных средств с таможенной территории.
Отдельно остановились на пункте, затрагивающем государственные интересы республики. Согласно одному из пунктов исключительно Президенту предоставляется право запрещать экспорт отдельных видов товаров.
Установление ставки таможенных сборов в 0,15% от стоимости товаров, перемещаемых изили в Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан, Украину.
Инвестиционная политика и торговля
Здесь речь шла о программах льготного кредитования. В частности, о займах на пополнение оборотных средств, условиях участия в проекте, порядке контроля и ряде других моментов.
Если говорить об иностранном капитале, то Правительство предлагает приостановить до 2023 года сроки исполнения обязательств инвесторов по заключенным договорам, а также условия приватизации.
Также для ИП, применяющих спецналоговые режимы, предусмотрели право осуществлять реализацию товаров через интернет или по каталогам посредствам посылок или курьерских доставок.
Имущественные отношения
Один из пунктов предусматривает введение моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлениям кредиторов на шесть месяцев. Это касается как юридических, так и физических лиц, в том числе ИП. Данная норма вводится по итогам анализа предложений СПАПП по аналогии с Российской Федерацией в целях недопущения обращения взыскания, в том числе внешних кредиторов, на имущество предприятий, которые из-за сложной геополитической ситуации не могут выполнить свои обязательства в связи с изменением логистики.
В том числе, предлагается введениеморатория на принудительную ликвидацию юрлиц.
Защищая интересы предприятий, государство готово предоставить залоговое имущество при оформлении займов. Речь о недвижимом государственном и муниципальном имуществе, не находящемся на балансе предприятий.
Статистическая и финансовая отчетность
Одной из мер поддержки и снижения админбарьеров станет отмена санкций за нарушение сроков предоставления статистических данных, финансовой отчетности, деклараций и прочего, но не более 10 дней.
Правительству предоставляется право утвердить дополнительный перечень социально значимых товаров, работ и услуг, на которые распространяется госрегулирование. В том числе могут быть установлены фиксированные цены и тарифы, а также их предельные показатели.
Отдельные пункты представленного сегодня перечня антикризисных механизмов уже задействованы в рамках антиковидных мер. Однако применение их зачастую возможно только в случае прямых ограничений. Если же говорить о представленном сегодня документе, то его нормы не будут привязаны к ограничительным мероприятиям, связанным с карантином.
В конце недели по поручению Председателя Правительства документ будет направлен для рассмотрения в Верховный Совет. Подобные предложения разрабатываются и для поддержки граждан с низким уровнем дохода, который будет представлен Премьеру на следующей неделе.
За рамками представленной инициативы остался еще ряд вопросов, которые также нашли свое решение. В том числе и запрос от предпринимателей о трудоустройстве граждан других государств с собственными автомобилями с иностранной регистрацией. Для этого иностранец должен оформить патент и поставить на временный учет в МРЭО свой автомобиль. Затем приднестровская организация может заключать с ним договор найма.
Для перехода к электронному документообороту между госорганами, банками и предприятиями, имеющими усиленную электронную подпись, идет создание информационной среды. Об этом сообщил министр цифрового развития. Стоит отметить, что обмен документами и онлайн-взаимодействие практикуют уже многие предприятия. gov-pmr.org