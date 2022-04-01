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Порядок трудоустройства в Приднестровье иностранных медиков и фармацевтов

Порядок трудоустройства в Приднестровье иностранных медиков и фармацевтов

Медики и фармацевты, получившие подготовку в иностранных государствах, смогут получить работу по специальности на территории Приднестровья после подтверждения своей квалификации.

Постановлением Правительства ПМР утвержден «Порядок допуска к медицинской или фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, кроме стран, входящих в СНГ», сообщает NewsPMR

Согласно документу, заявитель должен подать заявление и представить пакет необходимых документов в исполнительный орган государственной власти ПМР, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.

Затем, претендент получает направление на сдачу профильного экзамена на допуск к медицинской или фармацевтической деятельности в Приднестровье, проведение которого осуществляется на базе организации профессионального образования, реализующей образовательные программы в области здравоохранения и медицинских наук.

Для проверки квалификации создается экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители исполнительного органа госвласти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, ведущие специалисты здравоохранения и медицинской науки, а также представители медицинских и фармацевтических ассоциаций республики.

Решения экзаменационной комиссии о допуске (недопуске) к медицинской или фармацевтической деятельности в ПМР принимаются простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

Медики и фармацевты, получившие образование в иностранных государствах и допущенные к медицинской и фармацевтической деятельности в Приднестровье, но по каким-либо причинам не работавшие по своей специальности более пяти лет, согласно утвержденному Порядку, могут быть вновь допущены к практической деятельности после сдачи соответствующего экзамена.
NewsPMR
  • Сегодня, 11:45
  • DTV
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