Медики и фармацевты, получившие подготовку в иностранных государствах, смогут получить работу по специальности на территории Приднестровья после подтверждения своей квалификации.
Постановлением Правительства ПМР утвержден «Порядок допуска к медицинской или фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, кроме стран, входящих в СНГ», сообщает NewsPMR
Согласно документу, заявитель должен подать заявление и представить пакет необходимых документов в исполнительный орган государственной власти ПМР, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.
Затем, претендент получает направление на сдачу профильного экзамена на допуск к медицинской или фармацевтической деятельности в Приднестровье, проведение которого осуществляется на базе организации профессионального образования, реализующей образовательные программы в области здравоохранения и медицинских наук.
Для проверки квалификации создается экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители исполнительного органа госвласти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, ведущие специалисты здравоохранения и медицинской науки, а также представители медицинских и фармацевтических ассоциаций республики.
Решения экзаменационной комиссии о допуске (недопуске) к медицинской или фармацевтической деятельности в ПМР принимаются простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
Медики и фармацевты, получившие образование в иностранных государствах и допущенные к медицинской и фармацевтической деятельности в Приднестровье, но по каким-либо причинам не работавшие по своей специальности более пяти лет, согласно утвержденному Порядку, могут быть вновь допущены к практической деятельности после сдачи соответствующего экзамена. NewsPMR