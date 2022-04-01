Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с памятного указателя в городе снимут таблички с российскими городами-побратимами, передает ТАСС.
«В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации», — написал Труханов в соцсетях.
По его словам, речь идет о табличках с Волгоградом, Москвой, Ростовом-на-Дону, Санкт-Петербургом и Таганрогом. Мэр добавил, что данное решение было принято на внеочередном заседании исполкома.
Ранее в Верховной Раде предложили законопроект, запрещающий трансляцию российской музыки в общественных местах.
Законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах зарегистрирован в парламенте Украины.
"На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.
В настоящий момент не уточняется, какие меры могут ждать нарушителей, в случае принятия закона.