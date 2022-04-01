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Спеши творить добро - в Бендерах запускают акцию «Тридцать добрых дел»

Спеши творить добро - в Бендерах запускают акцию «Тридцать добрых дел»

В Бендерах запускают благотворительную акцию по оказанию адресной помощи защитникам Приднестровья и их семьям. Она названа «Тридцать добрых дел» и проводится в рамках городской программы мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине отражения широкомасштабной агрессии Молдовы против ПМР, сообщается на сайте Бендерской госадминистрации

Девиз акции: «Спеши творить добро»

Место проведения: Проект будет реализован на территории г. Бендеры

Сроки выполнения: Проект рассчитан на период с 22 апреля 2022 г. по 29 июля 2022 г.

Целевая аудитория:

• Защитники ПМР г. Бендеры
• Семьи погибших защитников ПМР г. Бендеры

Обоснование:

Говорят, что, если есть в человеке доброта, человечность, чуткость и доброжелательность, значит, он как человек состоялся.
Очень важно проявлять сострадание и откликаться на чужие проблемы, быть чутким. Сегодня в помощи и поддержке нуждаются защитники Приднестровья, особенно матери и вдовы погибших героев. Помощь для них может быть разная и это под силу всем: кто не равнодушен и готов протянуть руку помощи; для кого понятия человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей являются основой жизненной позиции. Мы все – частичка этой жизни. Станем лучше мы – станет лучше жизнь.

Цель: Пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу и реализация их на практике.

Задачи:

• Предоставить дополнительные возможности бендерчанам проявить чувство сопричастности и ответственности к защитникам республики, членам их семей, проживающих в г.Бендеры;
• Оказать конкретную адресную добровольческую помощь;
• Сформировать позитивное отношение общества к добровольческой деятельности;
• Заложить основы сотрудничества между волонтерским молодежным движением в городе и защитниками ПМР и их семьями.

Участники:

• Учащиеся учреждений общего и профессионального образования г. Бендеры;
• Учащиеся организаций ДО спортивной и художественно-эстетической направленности, кружковцы и творческие коллективы клубных учреждений города;
• Члены общественных организаций, участники молодёжных и волонтерских движений;
• Жители г. Бендеры.

Этапы проведения акции:
I этап
22 апреля 2022 г. (День Земли) - старт акции, коллективное доброе дело на Мемориале Памяти и Скорби г. Бендеры;

II этап
с 22 апреля 2022 г. по 29 июля 2022 г. - проведение акции;

III этап
29 июля 2022 г. - подведение итогов акции, награждение активных участников.
  • Сегодня, 13:19
  • DTV
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