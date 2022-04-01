В Бендерах запускают благотворительную акцию по оказанию адресной помощи защитникам Приднестровья и их семьям. Она названа «Тридцать добрых дел» и проводится в рамках городской программы мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине отражения широкомасштабной агрессии Молдовы против ПМР, сообщается на сайте Бендерской госадминистрации
Девиз акции: «Спеши творить добро»
Место проведения: Проект будет реализован на территории г. Бендеры
Сроки выполнения: Проект рассчитан на период с 22 апреля 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Целевая аудитория:
• Защитники ПМР г. Бендеры • Семьи погибших защитников ПМР г. Бендеры
Обоснование:
Говорят, что, если есть в человеке доброта, человечность, чуткость и доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Очень важно проявлять сострадание и откликаться на чужие проблемы, быть чутким. Сегодня в помощи и поддержке нуждаются защитники Приднестровья, особенно матери и вдовы погибших героев. Помощь для них может быть разная и это под силу всем: кто не равнодушен и готов протянуть руку помощи; для кого понятия человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей являются основой жизненной позиции. Мы все – частичка этой жизни. Станем лучше мы – станет лучше жизнь.
Цель: Пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу и реализация их на практике.
Задачи:
• Предоставить дополнительные возможности бендерчанам проявить чувство сопричастности и ответственности к защитникам республики, членам их семей, проживающих в г.Бендеры; • Оказать конкретную адресную добровольческую помощь; • Сформировать позитивное отношение общества к добровольческой деятельности; • Заложить основы сотрудничества между волонтерским молодежным движением в городе и защитниками ПМР и их семьями.
Участники:
• Учащиеся учреждений общего и профессионального образования г. Бендеры; • Учащиеся организаций ДО спортивной и художественно-эстетической направленности, кружковцы и творческие коллективы клубных учреждений города; • Члены общественных организаций, участники молодёжных и волонтерских движений; • Жители г. Бендеры.
Этапы проведения акции: I этап 22 апреля 2022 г. (День Земли) - старт акции, коллективное доброе дело на Мемориале Памяти и Скорби г. Бендеры;
II этап с 22 апреля 2022 г. по 29 июля 2022 г. - проведение акции;
III этап 29 июля 2022 г. - подведение итогов акции, награждение активных участников.